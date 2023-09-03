Didamping Arya Seloka, Ganjar Pranowo Hadiri Konsolidasi Relawan di Solo

JATENG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri acara konsolidasi relawan Ganjar Pranowo di Dtjolomadoe, Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Turut hadir diacara itu artis kondang Arya Saloka.

Terlihat saat Ganjar tiba di lokasi, ribuan relawan langsung berebut mendatangi dirinya. Ribuan orang saling berteriak memanggil nama Ganjar agar menjadi presiden di tahun 2024.

"Pak Ganjar Presiden 2024," teriak salah satu relawan, Minggu (3/8/2023).

"Ganjar presiden 2024 sudah pasti menang," teriak relawan lainnya.