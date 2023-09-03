Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Didamping Arya Seloka, Ganjar Pranowo Hadiri Konsolidasi Relawan di Solo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |13:43 WIB
Didamping Arya Seloka, Ganjar Pranowo Hadiri Konsolidasi Relawan di Solo
Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
A
A
A

JATENG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri acara konsolidasi relawan Ganjar Pranowo di Dtjolomadoe, Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Turut hadir diacara itu artis kondang Arya Saloka.

Terlihat saat Ganjar tiba di lokasi, ribuan relawan langsung berebut mendatangi dirinya. Ribuan orang saling berteriak memanggil nama Ganjar agar menjadi presiden di tahun 2024.

"Pak Ganjar Presiden 2024," teriak salah satu relawan, Minggu (3/8/2023).

"Ganjar presiden 2024 sudah pasti menang," teriak relawan lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325//arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/33/3167812//eza_gionino-bNGo_large.JPG
Hot Gosip: Eza Gionino Digugat Cerai, Uya Kuya Bertemu dengan Penjarah Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167555//arya_saloka-uV07_large.jpg
Arya Saloka Dituding Tone Deaf Imbas Unggah Kalimat Cinta di Tengah Ramai Aksi Demo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161874//opi_bachtiar-H4Ot_large.jpg
Kabar Duka, Aktor Opi Bachtiar Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement