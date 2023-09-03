Ganjar: Jateng Harus Jadi Contoh Pemilu 2024 yang Damai, Adil dan Jujur

SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, berharap Jawa Tengah menjadi barometer terciptanya Pemilu damai 2024. Perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini akan lebih baik, ketika berlangsung secara menyenangkan.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri acara Jambore Kebangsaan Kawal Pemilu Damai 2024 di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Minggu (3/9/2023). Hadir dalam acara itu, Wali Kota Semarang, KPU, Bawaslu, jajaran Forkompimda dan instansi terkait lainnya.

"Mari kita sukseskan Pemilu 2024. Gunakan hak suara panjenengan dengan damai, bahagia dan senang. Ini kontestasi rutin lima tahunan, terlalu sayang jika menjadi penyebab pertikaian, permusuhan dan perpecahan. Jawa Tengah (Jateng) harus jadi contoh pemilu damai, adil dan jujur," ucap Ganjar di hadapan ratusan orang yang hadir.

Selain itu, dia meminta masyarakat ikut andil mengawal pesta demokrasi ini. Ganjar menegaskan, masyarakat dilarang untuk menerima serangan fajar, menyebarkan berita bohong, dan yang terpenting gunakan hak suara sebaik mungkin.

"Jangan Golput. Ajaklah semua orang memilih pemimpin yang terbaik. Yang memahami, mengerti dan bisa menyejahterakan rakyat," katanya.