Ganjar Sebut Relawannya Satu Komando Tak Seperti Tarzan Gandulan Sana Sini

JATENG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo memastikan para relawan berada dijalur tegak lurus atau satu komando. Relawan Ganjar bukan seperti tarzan yang dapat berpindah-pindah sesuka hatinya.

Hal ini dikatakan Ganjar dalam orasinya di acara konsolidasi relawan Ganjar di D'Tjolomadoe, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ribuan relawan yang hadir juga berteriak dengan lantang bahwa mereka bukan bagian dari relawan yang bersifat seperti tarzan.

"Relawan adalah kelompok yang militan, dan relawan tidak boleh seperti tarzan, gandulan kesana, gandulan kesini, kakinya disana kakinya disini atau di dua kaki, adakah relawan seperti itu? pasti ada. apakah anda bagaian dari itu," kata Ganjar disambut tepuk tangan dan teriakan relawan, Minggu (3/9/2023).

Ganjar juga memuji kehadiran relawan yang tak kalah penting dengan partai politik. Relawan dapat membantu mewujudkan cita-cita negara ini kearah yang lebih baik. Sebab mereka akan terjun langsung mendengarkan keluhan masyarakat.

"Betapa pentingnya arti relawan buat kita semua, relawan sama persis dengan kekuatan partai politik karena relawan adalah reperentasi dari civil society yang punya hak, punya kekuatan, menkonsolidasikan dirinya untuk bisa bergabung dan menyuarakan, selebihnya adalah bekerja bagaimana mewujudkan cita-cita bersama itu," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar menyampaikan amanat agar para relawan tidak terlalu menggubris dinamika politik yang tengah terjadi. Lebih baik relawan terjun langsung ke tengah masyarakat.

"Saya mengingatkan betul-betul mari kita konsolidasikan kekuatan dengan baik tidak perlu mengomentari hal hal yang sedang terjadi di luaran sana kita konsentrasi bertemu dengan masyarakat," ujarnya.

Menjelang hari pencoblosan yang hanya tinggal mengitung bulan, Ganjar minta relawan tidak membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Relawan lebih baik berkata jujur kepada masyatakat sesuai fakta yang ada.