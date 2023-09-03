Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Sebut Relawannya Satu Komando Tak Seperti Tarzan Gandulan Sana Sini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |15:51 WIB
Ganjar Pranowo Konsolidasi Relawan/Foto: MPI
JATENG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo memastikan para relawan berada dijalur tegak lurus atau satu komando. Relawan Ganjar bukan seperti tarzan yang dapat berpindah-pindah sesuka hatinya.

Hal ini dikatakan Ganjar dalam orasinya di acara konsolidasi relawan Ganjar di D'Tjolomadoe, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ribuan relawan yang hadir juga berteriak dengan lantang bahwa mereka bukan bagian dari relawan yang bersifat seperti tarzan.

"Relawan adalah kelompok yang militan, dan relawan tidak boleh seperti tarzan, gandulan kesana, gandulan kesini, kakinya disana kakinya disini atau di dua kaki, adakah relawan seperti itu? pasti ada. apakah anda bagaian dari itu," kata Ganjar disambut tepuk tangan dan teriakan relawan, Minggu (3/9/2023).

Ganjar juga memuji kehadiran relawan yang tak kalah penting dengan partai politik. Relawan dapat membantu mewujudkan cita-cita negara ini kearah yang lebih baik. Sebab mereka akan terjun langsung mendengarkan keluhan masyarakat.

"Betapa pentingnya arti relawan buat kita semua, relawan sama persis dengan kekuatan partai politik karena relawan adalah reperentasi dari civil society yang punya hak, punya kekuatan, menkonsolidasikan dirinya untuk bisa bergabung dan menyuarakan, selebihnya adalah bekerja bagaimana mewujudkan cita-cita bersama itu," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar menyampaikan amanat agar para relawan tidak terlalu menggubris dinamika politik yang tengah terjadi. Lebih baik relawan terjun langsung ke tengah masyarakat.

"Saya mengingatkan betul-betul mari kita konsolidasikan kekuatan dengan baik tidak perlu mengomentari hal hal yang sedang terjadi di luaran sana kita konsentrasi bertemu dengan masyarakat," ujarnya.

Menjelang hari pencoblosan yang hanya tinggal mengitung bulan, Ganjar minta relawan tidak membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Relawan lebih baik berkata jujur kepada masyatakat sesuai fakta yang ada.

Berita Terkait
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
