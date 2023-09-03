Mengintip Isi Mobil Dinas Ganjar Pranowo, Ada Apa Saja?

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo kerap melakukan kunjungan kerja di luar kota. Dalam pulau Jawa, Ganjar kerap menumpangi mobil dinas Kijang Innova bewarna hitam.

MNC Portal Indonesia berkesempatan untuk melihat lebih dekat isi mobil dinas yang dipakai Ganjar saat melakukan kunjungan kerja di dalam Pulau Jawa. Apa saja isinya?

Dari pantauan MPI, bagian belakang mobil dinas Ganjar penuh dengan barang-barang, seperti kemeja hingga kemeja batik. Selain itu juga terdapat satu tas berisi perlengakapan pribadi Ganjar.

"Pokoknya ada batik lengan panjang, ada lengan pendek, baju kasual sama ada satu tas yang mana satu tas itu haris dibawa untuk menginap beliau," tutur sopir mobil dinas Ganjar, Arfan saat ditemui di Puri Gedeh, Semarang, Jateng, Minggu (3/9/2023).