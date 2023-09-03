Ketua DPR Harap Branding Solo Sebagai Kota Festival Seni Pertunjukan Kian Kuat

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menutup rangkaian acara Solo International Performing Arts (SIPA) 2023 yang diadakan di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah. Ia pun menyebut kesenian sebagai bahasa universal yang dapat menghubungkan semua lapisan masyarakat.

SIPA merupakan pertunjukkan seni yang diselenggarakan setiap tahunnya di Kota Solo dengan menyuguhkan beragam seni pertunjukkan dari berbagai belahan dunia. Selain itu, event ini masuk dalam kalender Kharisma Event Nusantara 2022 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Acara yang berlangsung selama tiga hari sejak 31 Agustus lalu hingga Sabtu 2 September 2023 diikuti oleh tujuh negara yaitu, Indonesia, Lithuania, Singapura, Malaysia, Taiwan, Korea dan Jepang.

Pembukaan acara dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabumingraka serta Maskot SIPA 2023, Wirastuti Susilaningtyas yang merupakan seniman asli Solo.

"Kesenian adalah bahasa universal yang menghubungkan kita semua. Melalui seni seperti berbagai seni pertunjukkan dari berbagai negara yang sudah kita saksikan di Solo International Performing Arts 2023, kita seperti sedang berbicara dengan indah antara satu negara dengan negara yang lain," kata Puan saat menutup SIPA 2023 semalam.