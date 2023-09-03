Usai Purnatugas Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo Bakal Keliling Indonesia Temui Relawan

JATENG - Bakal Calon Presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo akui tidak terlalu intens bertemu dengan para relawan. Sebab dirinya sadar akan etika berpolitik karena masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Ganjar berjanji usai purnatugas sebagai Gubernur Jawa Tengah per 5 September 2023, dia akan langsung berkeliling Indonesia bertemu para relawan.

Hal itu dikatakan Ganjar saat menghadiri acara konsolidasi relawan Ganjar Pranowo di De Tjolomadoe, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Minggu (3/9/2023). Acara itu dihadiri ribuan orang relawan.

"Saya ingin menyampaikan Pak Ganjar selama ini mungkin belum bisa intens untuk bertemu relawan, saya minta maaf, karena ada etika politik yang harus saya pegang saya masih Gubernur," kata Ganjar.

Dihadapan ribuan relawan, pria berambut putih ini membakar semangat hadirin yang datang, bahwa ke depan, dia saling berkerja sama mendengarkan aspirasi atau keluh kesah masyarakat.

"Maka begitu hari Rabu (6/9/2023) saya akan bersama panjenengan mutlak tiap hari kita akan bergerak terus mulai tanggal 6 September dan seterusnya sampe tanggal 14 Februari 2024. Sudah siap semuanya?, bukan tidak mungkin saya akan datang ke kampung anda, bukan tidak mungkin saya akan datang ke kota anda termasuk dengan yang di luar pulau Jawa," teriak Ganjar.