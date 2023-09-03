Ganjar Digeruduk Penyapu Jalan hingga Petani, Dibawakan Hasil Bumi Lalu Dimasak Chef Bobon

SEMARANG - Suasana rumah jabatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Jalan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah mendadak ramai, Minggu (3/9/2023). Ratusan orang dari berbagai kelompok masyarakat itu terus berdatangan ke Puri Gedeh untuk bertemu Ganjar yang akan purnatugas pada Selasa 5 September 2023 mendatang.

Mereka yang datang, antara lain merupakan kader posyandu, penyapu jalan, petani tembakau, petani milenial, komunitas seni lukis cat air, dan masih banyak lagi. Sebagian warga yang datang, tampak membawa hasil bumi untuk Gubernur Ganjar. Hasil bumi tersebut, merupakan tanda cinta dan apresiasi kepada Ganjar yang memimpin Jawa Tengah dengan sangat baik selama dua periode.

Hasil bumi yang dibawa itu sebagian kemudian diolah YouTuber terkenal, Chef Bobon Santoso yang hari itu sengaja datang karena ingin memasak hidangan spesial bersama Ganjar untuk dibagikan kepada warga Jawa Tengah.

“Terima kasih sudah diizinkan masak di sini, saya sebagai orang yang pertama kali datang berjumpa langsung mengucapkan selamat purnatugas, dan sukses di pelayanan berikutnya. Kita doakan Pak Ganjar di mana pun sukses,” ucap Bobon kepada Ganjar.

Chef Bobon memasak tumpeng setinggi sekitar 2,2 meter lengkap dengan menu pendampingnya. Di tumpeng raksasa itu diberi tulisan “3.665 Hari #JatengSelaludiHati”. Potongan tumpeng pertama diserahkan Ganjar kepada seorang petugas penyapu jalan.

“Karena hampir tiap hari saya berjalan dan bertemu penyapu jalan, sekarang kita kasih ke sini dulu. Ibu-ibu yang sudah menyapu bahkan sejak jam 4 pagi. Terima kasih, titip selalu dijaga kebersihannya ya,” ujar Ganjar yang juga Bacapres Partai Perindo itu saat penyerahan.

Kemudian, Ganjar pun turut menikmati hasil bumi yang telah diolah menjadi tumpeng dan duduk bareng warga di rumah dinasnya. Para warga bergantian mengucapkan terima kasih atas kepimpinan Ganjar.

“Pak Ganjar terima kasih supportnya untuk kami para seniman lukis. Kami semua berterima kasih, berdoa semoga Pak ganjar diberi kesehatan, dan amanah untuk rakyat Indonesia,” ucap seorang perwakilan Komunitas Lukis Cat Air Indonesia (Kolcai).