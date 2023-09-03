Ganjar di Hadapan Ribuan Relawan Jokowi: Lanjutkan Program Presiden, Gas Pol

JATENG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, menghadiri konsolidasi relawan di De Tjolomadoe, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Minggu (3/9/2023). Di hadapan ribuan relawan, Ganjar menyebut akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, semua program Presiden Jokowi telah terstruktur dengan baik untuk kemajuan negara ini. Maka, sangat disayangkan jika pembangunan itu tak dilanjutkan.

"Saya ingin sampaikan Pak Jokowi bekerja sangat luar biasa platform pembangunan sudah ditunjukan pondasi sudah sedemikian kuat maka tugas kita hari ini adalah bagaimana melanjutkan dan mempercepat gas pol," kata Ganjar.

Dalam acara kurang lebih 7.000 orang yang hadir merupakan pendukung Jokowi. Dia yakin relawan yang berjiwa militan ini juga akan sukses memenangkan Ganjar pada Pilpres 2024.

"Bapak Ibu saya mau sampaikan saja, Pak Jokowi, KH Ma’ruf Amin, dan saya sangat yakin yang hadir di sini adalah pendukung Pak Jokowi," katanya.

"Saya kira yang di Solo dan Jawa Tengah dua kali kita berada di depan, di belakang di samping Pak Jokowi menjadi wali kota. Yang di Jakarta kita pernah sekali bekerja bersama-sama mendukung Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI, dan tentu kita dua kali dalam pemilihan presiden kita semua bersama Pak Jokowi," tutur Ganjar.