HOME NEWS JATIM

Mengapa Kebakaran di Gunung Bromo Semeru Tidak Dipadamkan dengan Water Bombing?

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |00:58 WIB
Mengapa Kebakaran di Gunung Bromo Semeru Tidak Dipadamkan dengan Water Bombing?
Kebakaran gunung Bromo (Foto: BNPB)
A
A
A

MALANG - Badan Penandatanganan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mengungkap alasan memilih pemadaman api dari udara di Gunung Arjuno dibandingkan Gunung Bromo - Semeru.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satriyo Nurseno mengakui, bila saat ini ada dua kawasan gunung di Jawa Timur yang tengah mengalami kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Tetapi saat ini memang diprioritaskan oleh water bombing atau pemadaman melalui jalur udara di Gunung Arjuno, yang berada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo.

"Tahura wilayahnya provinsi, Arjuna ini kan yang terbakar Tahura taman hutan rakyat yang jadi wewenang provinsi, itu kita optimalkan dahulu," ucap Satriyo Nurseno dikonfirmasi melalui telepon pada Sabtu (2/9/2023).

Meski demikian, ada satu faktor yang mempengaruhi akhirnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan satu unit helikopter untuk pemadaman api di Gunung Arjuno yakni adanya penetapan status tanggap darurat bencana oleh kepala daerah di Kabupaten Malang dan Pasuruan

"Daerah itu harus memiliki surat tanggap darurat yang ditandatangani oleh kepala daerah, sebelum Semeru sama Bromo, Pasuruan sudah mengajukan terlebih dahulu ke BNPB," papar dia.

Sementara kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang berada di bawah tanggungjawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ternyata belum mengajukan status tanggap darurat. Padahal secara luas lahan yang terbakar pun sudah menyebar bahkan hingga ke Bukit 29 yang ada di kawasan Kabupaten Lumajang.

Halaman:
1 2
      
