HOME NEWS JATIM

Kebakaran Lahan Kepung Tiga Gunung di Jatim, Khofifah Instruksikan Salat Istisqo

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |02:51 WIB
PASURUAN - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditambah kekeringan yang mengancam membuat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat untuk melakukan salat istisqo'.

Menurut Khofifah, di lahan hutan pada kawasan Gunung Arjuno yang terbakar telah 10 hari tidak hujan. Hal ini ditambah dengan cuaca kering dan ekstrim.

"Dengan kondisi ini kami melihat bahwa sudah saatnya kita melakukan Shalat Istisqo' untuk meminta hujan. Apalagi di kawasan hutan ini sudah 10 hari tidak hujan," ucap Khofifah usai meninjau proses pemadaman api di Gunung Arjuno, dari Prigen, Pasuruan, Sabtu (2/9/2023).

Khofifah menambahkan, bila salat istisqo' bisa dilaksanakan masyarakat di lapangan atau halaman masjid yang terbuka. Ia menegaskan, bahwa ini juga merupakan upaya untuk memadamkan karhutla.

"Selain upaya fisik, mari kita memulai Shalat Istisqo'. Mudahan-mudahan Allah segera menurunkan hujan yang berkah. Yang bisa memadamkan karhutla dan memberikan sumber air kehidupan bagi masyarakat Jatim," katanya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
