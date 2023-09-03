Relawan Ganjar Pranowo Ajak Warga Lestarikan Kuliner Khas Jabar

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sahabat Ganjar komitmen untuk melestarikan warisan kuliner tradisional Indonesia. Kali ini, mereka menggelar workshop tentang produksi dan pengenalan Opak Conggeang di Sumedang, Jawa Barat, pada Sabtu 2 September 2023.

Legiatan workshop ini mendapat antusias masyarakat. Pesertanya pun dari berbagai lapisan masyarakat di Sumedang. Opak Conggeang sendiri merupakan camilan tradisional Sunda yang memiliki makna budaya yang mendalam di wilayah tersebut. Bahannya terbuat singkong.

Para peserta antusias dalam memahami teknik produksi dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Opak Conggeang. Edi Rahmadi, salah seorang peserta mengaku terkesan dengan kegiatan Sahabat Ganjar. Ia pun bangga karena kuliner Opak Conggeang bisa dikenali khalayak banyak.

"Saya sangat terkesan dengan inisiatif Sahabat Ganjar dalam melestarikan budaya lokal. Opak Conggeang adalah ciri khas Sumedang, dan saya merasa bangga melalui kegiatan ini,” ujar Edi dalam keterangan tertulis.

Pada kesempatan itu, para peserta lainnya juga menilai sosok Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Bacapres). Seperti diungkapkan Vonny. “Pak Ganjar itu orangnya merakyat, pandai bergaul sama rakyat, dan semoga beliau mendapat posisi terbaik di tahun depan, Amin,” kata Vonny.