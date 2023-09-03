Home Industri Kembang Api di Indramayu Meledak, Lima Orang Alami Luka Bakar

INDRAMAYU - Sebuah rumah yang digunakan sebagai home industri kembang api di Desa Lobener, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, meledak, Sabtu 2 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB.

Akibat kejadian ini, sebanyak lima orang mengalami luka bakar, empat diantaranya diketahui mengalami luka cukup serius di sekujur tubuhnya, sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu untuk mendapat penanganan medis.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar mengatakan, rumah produksi kembang api itu merupakan milik Nurman (65). Nurman sendiri turut menjadi korban dalam kejadian tersebut.

Sementara, lanjut Fahri, empat orang lainnya adalah karyawan Nurman, yakni Masjaya (30), Imin (33), No (30), dan Darmin.

"Empat orang saat ini dirawat di rumah sakit, sementara satu orang lagi kategori luka bakarnya masih tergolong ringan, sehingga hanya dirawat di kediamannya," kata Kapolres Indramayu, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (3/9/2023).