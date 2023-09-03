Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Naik Motor Ngebut Tabrak Trotoar, 1 Orang Tewas dan 2 Kritis di Sukabumi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |12:16 WIB
Naik Motor Ngebut Tabrak Trotoar, 1 Orang Tewas dan 2 Kritis di Sukabumi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

SUKABUMI - Tiga remaja yang berboncengan menggunakan satu sepeda motor mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Salabintana, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pada Minggu (3/9/2023). Akibat kejadian tersebut 1 tewas dan 2 kritis alami luka berat.

Kapolsek Cikole Polres Sukabumi Kota, AKP Cepi Hermawan mengatakan, kejadian tersebut terjadi sekira pukul 04.40 WIB, ketiga remaja tersebut mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah Salabintana menuju Kota Sukabumi.

"Pengemudi sepeda motor berinisial IM (17) membawa dua penumpang berinisial AFR (17) dan FI. Satu penumpang AFR meninggal di lokasi kejadian dengan luka cidera berat di kepala. Sedangkan pengemudi dan satu penumpang lainnya alami patah tulang," ujar Cepi kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Cepi mengatakan bahwa ketiga korban saat ini sudah dibawa ke RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan bagi jasad jenazah korban yang meninggal dan memberikan pertolongan medis bagi kedua korban yang kritis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement