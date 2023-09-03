Naik Motor Ngebut Tabrak Trotoar, 1 Orang Tewas dan 2 Kritis di Sukabumi

SUKABUMI - Tiga remaja yang berboncengan menggunakan satu sepeda motor mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Salabintana, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pada Minggu (3/9/2023). Akibat kejadian tersebut 1 tewas dan 2 kritis alami luka berat.

Kapolsek Cikole Polres Sukabumi Kota, AKP Cepi Hermawan mengatakan, kejadian tersebut terjadi sekira pukul 04.40 WIB, ketiga remaja tersebut mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah Salabintana menuju Kota Sukabumi.

"Pengemudi sepeda motor berinisial IM (17) membawa dua penumpang berinisial AFR (17) dan FI. Satu penumpang AFR meninggal di lokasi kejadian dengan luka cidera berat di kepala. Sedangkan pengemudi dan satu penumpang lainnya alami patah tulang," ujar Cepi kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Cepi mengatakan bahwa ketiga korban saat ini sudah dibawa ke RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan bagi jasad jenazah korban yang meninggal dan memberikan pertolongan medis bagi kedua korban yang kritis.