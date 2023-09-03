Niat Mau Ngaliwet, Dua Remaja Tewas Tenggelam di Sungai Cisokan Cianjur

CIANJUR - Tim SAR Gabungan berhasil menemukan dua orang remaja, Nandi (20) dan Fajar (18) yang hilang tenggelam saat berenang di Curug Seeng aliran Sungai Cisokan, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Sabtu (2/9/2023). Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Informasi yang dihimpun, sebelum tenggelam kedua korban bersama tujuh temannya, enam orang laki-laki dan tiga orang perempuan datang ke Leuwi Peusing untuk melaksanakan makan bersama (ngaliwet).

"Sebenarnya tujuan kami kesana ingin ngaliwet. Namun ke dua korban dan teman lainnya saat melihat air sungai Cisokan bening jadi ingin berenang. Namun sebagian lagi menunggu dipinggir sungai," ujar Dimas teman korban yang ikut berenang, Minggu (3/9/2023).

Beberapa orang termasuk dua korban langsung nyebur ke sungai berenang. Namun tidak lama kemudian Fajar meminta tolong. Melihat temannya tenggelam, Nandi berusaha menolong Fajar.

Namun, Nandi pun tenggelam dan terbawa arus. Sedangkan teman lainnya yang ikut menolong langsung naik ke pinggir sungai dan berteriak meminta pertolongan.

Tim SAR gabungan dari BPBD, Retana, Babinsa, Babhinkamtibnas dan dibantu warga setempat berusaha melakukan pencarian dengan menyisir sungai.