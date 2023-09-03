Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Ikuti Karnaval West Java Festival 2023, Ridwan Kamil Kenakan Kostum Capung

Omar Azwar , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |15:23 WIB
Ikuti Karnaval West Java Festival 2023, Ridwan Kamil Kenakan Kostum Capung
Ridwan Kamil Hadiri West Java Festival/Foto: MNC Portal
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Umum mengikuti karnaval West Java Festival 2023. Mereka berjalan kaki bersama iring-iringan yang dimulai Dari Monumen Perjuangan (Monju) hingga berakhir di Gedung Sate, Kota Bandung.

Acara karnaval yang diikuti oleh 27 Kabupaten dan kota di Jawa Barat tersebut merupakan rangkaian dari West Java Festival 2023. Karnaval itu juga mengusung tema 'Kebudayaan Untuk Merawat Bumi. Insect Of West Java: Serangga Dalam Kekuatan Budaya Lokal Jawa Barat'.

Pria yang akrab disapa Emil mengikuti karnaval dengan memakai kostum serangga capung berwarna kuning, dan didampingi istrinya Atalia yang mengenakan kostum kupu-kupu. Rombongan Emil berjalan kaki dari Monumen Perjuangan (Monju) dan berakhir di Gedung Sate, Kota Bandung.

Dalam acara itu, Emil berkelakar soal kostum capung yang dipakainya selama karnaval berlangsung sambil berpamitan kepada warga Jawa Barat. Bahkan dia berencana akan menggunakan kostum itu dan 'nongkrong' di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung.

"Mulai hari Selasa udah gak jadi gubernur, saya akan gunakan seragam ini di Jalan Asia Afrika, silakan temui saya, jangan lupa Rp5 ribu per selfie, Senin harga naik. Terima kasih, hatur nuhun," kata Emil yang disambut gelak tawa para warga yang hadir di depan Gedung Sate Kota Bandung, Minggu (3/9/2023).

Dikatakannya, West Java Festival 2023 merupakan perayaan yang digelar untuk masyarakat Jawa Barat. Dia pun berpamitan kepada masyarakat menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai gubernur.

"Hari ini adalah West Java Festival sampai nanti malam untuk merayakan kegembiraan, melaporkan 5 tahun pembangunan Jawa Barat apa saja," ujar Kang Emil.

