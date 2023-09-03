Ridwan Kamil Hadiri Samara, Cicipi Seluruh Masakan Pimpinan Daerah

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri salah satu rangkaian acara West Java Festival di kawasan area belakang Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (3/9/2023). Dalam acara bertemakan Sayembara Memasak Antar Juru Masak Pimpinan Daerah (Samara), Ridwan Kamil mencicipi seluruh makanan yang disediakan.

Dalam acara sayembara tersebut, Ridwan Kamil mencicipi masakan yang disajikan oleh Chef Defina di kawasan area belakang Gedung Sate. Dalam acara tersebut, seluruh pimpinan daerah menghidangkan makanan khas daerahnya untuk disajikan kepada Gubernur Jawa Barat.

Selain itu, Ridwan Kamil juga melihat seluruh masakan dari para peserta yang ada di acara Samara. Acara ini sebagai rangkaian kegiatan dari West Java Festival.

Menurut Ridwan Kamil, ada berbagai kegiatan dalam acara West Java Festival. Mulai dari kuliner, hiburan, pameran hingga ditutup dengan konser yang diselenggarakan di Stadion Siliwangi.

Kegiatan ini sebagai bentuk kecintaan Ridwan Kamil kepada warga Jawa Barat. Selain itu, West Java Festival ini juga sebagai ajang perpisahan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023.

(Arief Setyadi )