Viral Video Penemuan Ratusan Makam Bayi di Perkebunan Ponpes Al Zaytun, Ini Kata Polisi

INDRAMAYU - Beredar rekaman video amatir di media sosial yang memperlihatkan adanya penemuan ratusan makam bayi di Perkebunan Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.

Dalam keterangannya, unggahan video bertuliskan "GEMPAR...!!! Ratusan Makam Bayi Ditemukan Pekerja Saat Bersih2 DiPerkebunan Al Zaytun Indramayu".

Video berdurasi 2 menit 18 detik itu dibagikan di media sosial Instagram oleh akun @lambe.pedes.official pada Jumat (1/9/2023), telah dilihat lebih dari 56.000 kali dan banyak direspon oleh warganet.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar melalui Kasi Humas Polres Indramayu, Ipda Tasim menegaskan bahwa video itu adalah hoaks.

Menurutnya, konten ratusan makam bayi ditemukan pekerja saat bersih-bersih di perkebunan Al Zaytun Indramayu itu tidak benar.

"Video itu sudah jelas hoaks," ujar Ipda Tasim, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (3/9/2023).

Ipda Tasim mengatakan, tidak diketahui secara pasti dimana penemuan makam itu terjadi. Namun demikian pihaknya memastikan, bahwa latar video itu bukanlah berada di Ponpes Al Zaytun Indramayu.