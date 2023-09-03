Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral Video Penemuan Ratusan Makam Bayi di Perkebunan Ponpes Al Zaytun, Ini Kata Polisi

Andrian Supendi , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |16:14 WIB
Viral Video Penemuan Ratusan Makam Bayi di Perkebunan Ponpes Al Zaytun, Ini Kata Polisi
Demo di Ponpes Al Zaytun/Foto: MNC Portal
A
A
A

INDRAMAYU - Beredar rekaman video amatir di media sosial yang memperlihatkan adanya penemuan ratusan makam bayi di Perkebunan Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.

Dalam keterangannya, unggahan video bertuliskan "GEMPAR...!!! Ratusan Makam Bayi Ditemukan Pekerja Saat Bersih2 DiPerkebunan Al Zaytun Indramayu".

Video berdurasi 2 menit 18 detik itu dibagikan di media sosial Instagram oleh akun @lambe.pedes.official pada Jumat (1/9/2023), telah dilihat lebih dari 56.000 kali dan banyak direspon oleh warganet.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar melalui Kasi Humas Polres Indramayu, Ipda Tasim menegaskan bahwa video itu adalah hoaks.

Menurutnya, konten ratusan makam bayi ditemukan pekerja saat bersih-bersih di perkebunan Al Zaytun Indramayu itu tidak benar.

"Video itu sudah jelas hoaks," ujar Ipda Tasim, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (3/9/2023).

Ipda Tasim mengatakan, tidak diketahui secara pasti dimana penemuan makam itu terjadi. Namun demikian pihaknya memastikan, bahwa latar video itu bukanlah berada di Ponpes Al Zaytun Indramayu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036857/4-fakta-puluhan-warga-jambi-terafiliasi-jaringan-nii-ada-asn-ASiE9npVnl.jpg
4 Fakta Puluhan Warga Jambi Terafiliasi Jaringan NII, Ada ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036362/30-orang-warga-sarolangun-jambi-terafiliasi-jaringan-nii-satu-di-antaranya-asn-QyArO2q8Cw.jpg
30 Orang Warga Sarolangun Jambi Terafiliasi Jaringan NII, Satu di Antaranya ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036361/30-orang-warga-sarolangun-jambi-terafiliasi-jaringan-nii-semuanya-asli-sarolangun-FqZVkkx5tp.jpg
30 Orang Warga Sarolangun Jambi Terafiliasi Jaringan NII, Semuanya Asli Sarolangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/337/2913324/terungkap-panji-gumilang-pinjam-rp73-miliar-pakai-nama-ponpes-al-zaytun-namun-untuk-pribadi-RL0J2rFTCi.jpg
Terungkap! Panji Gumilang Pinjam Rp73 Miliar Pakai Nama Ponpes Al Zaytun, Namun untuk Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/337/2913298/ditetapkan-tersangka-tppu-bareskrim-panji-gumilang-punya-5-identitas-bY3PeapNXK.jpg
Ditetapkan Tersangka TPPU, Bareskrim: Panji Gumilang Punya 5 Identitas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/337/2913261/breaking-news-bareskrim-tetapkan-panji-gumilang-tersangka-kasus-pencucian-uang-n6KZiQw5FM.jpg
Breaking News! Bareskrim Tetapkan Panji Gumilang Tersangka Kasus Pencucian Uang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement