Pesan Ridwan Kamil untuk Bupati Bogor yang Baru Dilantik

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Iwan Setiawan menjadi Bupati Bogor sisa masa jabatan tahun 2018-2023. Iwan dilantik secara khusus di Rumah Dinas Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (2/9/2023).

Pria yang akrab disapa Emil mengatakan, Iwan Setiawan kini telah tercatat dalam sejarah sebagai Bupati Kabupate Bogor. Oleh karenanya, Emil berharap menggunakan kewenangan untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bogor dengan berani.

"Gunakan kewenangan sepenuhnya jangan ada rasa takut, harus berani karena Pak Iwan sekarang adalah Bupati. Gunakan kewenangan untuk kepentingan masyarakat," kata Emil.

Emil berharap, semua jajaran di Kabupaten Bogor bisa mendukung Iwan Setiawan. Dia berharap tidak ada kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi maupun golongan dalam mengambil keputusan.

"Tolong didukung selama keputusannya untuk kemaslahatan perbaikan Kabupaten Bogor, 1.000 persen tolong didukung. Lupanan sejenak kepentingan pribadi, golongan, maupun warna. Karena Kabupaten harus bangkit," ucap Emil.