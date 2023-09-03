Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pesan Ridwan Kamil untuk Bupati Bogor yang Baru Dilantik

Omar Azwar , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |22:05 WIB
Pesan Ridwan Kamil untuk Bupati Bogor yang Baru Dilantik
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Iwan Setiawan menjadi Bupati Bogor sisa masa jabatan tahun 2018-2023. Iwan dilantik secara khusus di Rumah Dinas Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (2/9/2023).

Pria yang akrab disapa Emil mengatakan, Iwan Setiawan kini telah tercatat dalam sejarah sebagai Bupati Kabupate Bogor. Oleh karenanya, Emil berharap menggunakan kewenangan untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bogor dengan berani.

"Gunakan kewenangan sepenuhnya jangan ada rasa takut, harus berani karena Pak Iwan sekarang adalah Bupati. Gunakan kewenangan untuk kepentingan masyarakat," kata Emil.

Emil berharap, semua jajaran di Kabupaten Bogor bisa mendukung Iwan Setiawan. Dia berharap tidak ada kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi maupun golongan dalam mengambil keputusan.

"Tolong didukung selama keputusannya untuk kemaslahatan perbaikan Kabupaten Bogor, 1.000 persen tolong didukung. Lupanan sejenak kepentingan pribadi, golongan, maupun warna. Karena Kabupaten harus bangkit," ucap Emil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bupati Bogor Ridwan Kamil
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190624//atalia_praratya-lKs9_large.jpg
Atalia Praratya Berduka: Saya Tidak Boleh Takut Lagi dengan Kehilangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190564//ridwan_kamil_dan_atalia_praratya-T1Dp_large.jpg
Ridwan Kamil Buka Peluang Rujuk dengan Atalia Praratya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190534//ari_lasso_dan_dearly_djoshua-N1KD_large.jpg
Hot Gossip: Niena Kirana Gugat Cerai Dito Ariotedjo, Ari Lasso dan Dearly Djoshua Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190520//lisa_mariana-uA03_large.jpg
Lisa Mariana Minta Maaf pada Atalia Praratya, Isyaratkan Ada Wanita Lain di Sekitar RK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/612/3190467//ridwan_kamil-ePxh_large.jpg
Mengenal Gray Divorce, Perceraian yang Dialami Ridwan Kamil dan Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190441//ridwan_kamil_dan_atalia-EHRh_large.jpg
Atalia Praratya dan Ridwan Kamil Absen dalam Sidang Perdana Cerai Hari Ini 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement