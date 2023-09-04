Blusukan Door to Door, Caleg Perindo Bagikan Minyak Goreng Gratis ke Warga Depok

DEPOK - DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Depok bersama Baja Partai Perindo Jawa Barat kembali menggelar kegiatan sosialisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) Asuransi Partai Perindo dan penyerahan 500 minyak goreng pada masyarakat RT 02 dan 05 Rangkapan Jaya Lama, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Minggu (3/9/2023).

"Selain sosialisasi KTA kami juga blusukan ke warga dan sekaligus membagikan rizki kita kepada warga door to door," kata Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Dapil 1, Rere Tati Sri Hardina.

Politisi partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Pendukung Ganjar Bacapres Ganjar Pranowo di lokasi tersebut menilai pembagian minyak dinilai paling tepat karena menjadi kebutuhan utama dalam keluarga.

"Kita membagikan sedikit rizki kita karena selain membantu meringankan kebutuhan masyarakat kita," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, setiap gerak yang dilakukan selalu dilandasi asas kemasyarakatan. Salah satunya saat melakukan pemberian sembako minyak yang dilakukan pintu ke pintu.

"Metode pemberian secara door to door dilakukan agar kita juga merasakan secara langsung yang dirasakan masyarakat," bebernya.