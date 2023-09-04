Selain Senam Sehat, Venna Melinda Bagikan KTA Bersuransi Perindo di Kediri

KEDIRI - Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur (Jatim) Kediri, Blitar dan Tulungagung, Venna Melinda membagikan KTA Berasuransi kepada komunitas senam jantung sehat Kabupaten Kediri, pada Minggu 3 September 2023.

Kegiatan ini juga diisi dengan pengenalan program kerakyatan Partai Perindo. Venna mengatakan, Partai Perindo memiliki banyak program peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya gerobak gratis. Pada program itu Partai Perindo memberikan bantuan gerobak gratis kepada pelaku UMKM serta melakukan pendampingan.

"Partai Perindo juga punya KTA Berasuransi. Pemegang kartu ini bisa mengklaim asuransi saat mengalami kecelakaan hingga kematian. Semua ini bentuk kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat," kata Venna.

Pada kesempatan itu, Venna juga mendengarkan langsung keluhan dan curhatan masyarakat serta menyampaikan sejumlah program dari partai yang peduli terhadap rakyat kecil ini.

"Wakil rakyat harus dekat dan selalu menyerap aspirasi masyarakat. Karena itu, hari ini saya hadir di sini untuk bertemu ibu-ibu," katanya.

