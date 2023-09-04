Bantu Masyarakat, Bacaleg Perindo Venna Melinda Bagikan Sembako di Blitar

BLITAR - Bakal calon legislative (Bacaleg) Partai Perindo, Venna Melinda membagikan sembako gratis pada puluhan warga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin (4/9/2023) siang. Puluhan ibu-ibu ini juga langsung mengaktivasi Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo.

Puluhan warga Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar dengan tertib mengikuti pembagian sembako dari Partai Perindo. Pembagian sembako dilakukan oleh artis yang juga Bacaleg Perindo, Venna Melinda.

BACA JUGA:

Warga datang membawa undangan warga mendapatkan sembako dengan cuma-cuma. Tidak hanya mendapatkan sembako, warga juga langsung ikut aktivasi KTA Berasuransi Partai Perindo.

BACA JUGA:

Venna melinda juga memberikan doorprize bagi warga yang berhasil aktivasi KTA Berasuransi Partai Perindo. Bagi warga yang tidak membawa kartu tanda penduduk, maka tim dari Partai Perindo akan mendatangi rumah warga secara langsung.