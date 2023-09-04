Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bantu Masyarakat, Bacaleg Perindo Venna Melinda Bagikan Sembako di Blitar

Robby Ridwan , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |20:13 WIB
Bantu Masyarakat, Bacaleg Perindo Venna Melinda Bagikan Sembako di Blitar
Venna Melinda berbagi sembako ke warga Blitar. (Foto: Robby Ridwan)
A
A
A

BLITAR - Bakal calon legislative (Bacaleg) Partai Perindo, Venna Melinda membagikan sembako gratis pada puluhan warga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin (4/9/2023) siang. Puluhan ibu-ibu ini juga langsung mengaktivasi Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo.

Puluhan warga Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar dengan tertib mengikuti pembagian sembako dari Partai Perindo. Pembagian sembako dilakukan oleh artis yang juga Bacaleg Perindo, Venna Melinda.

 BACA JUGA:

Warga datang membawa undangan warga mendapatkan sembako dengan cuma-cuma. Tidak hanya mendapatkan sembako, warga juga langsung ikut aktivasi KTA Berasuransi Partai Perindo.

 BACA JUGA:

Venna melinda juga memberikan doorprize bagi warga yang berhasil aktivasi KTA Berasuransi Partai Perindo. Bagi warga yang tidak membawa kartu tanda penduduk, maka tim dari Partai Perindo akan mendatangi rumah warga secara langsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement