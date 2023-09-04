Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Selain Berbagi Sembako, Venna Melinda Juga Serap Aspirasi Warga Blitar

Robby Ridwan , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |20:43 WIB
Selain Berbagi Sembako, Venna Melinda Juga Serap Aspirasi Warga Blitar
Venna Melinda berbagi sembako dan menyerap aspirasi warga Blitar. (Foto: Robby Ridwan)
A
A
A

BLITAR - Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo, Venna Melinda tak hanya membagikan sembako dalam kegiatannya bertemu warga Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Senin (4/9/2023) siang. Venna juga aktif menyerap aspirasi masyarakat.

“Masyarakat berharap di pemilu dapatkan orang yang bisa mereka percaya, seperti pendidikan, perbaikan jalan, dan lain-lain,” ucap Venna.

 BACA JUGA:

Venna embagikan sembako gratis pada puluhan warga. Mereka tertib mengikuti pembagian sembako dari Partai Perindo. Warga datang membawa undangan warga mendapatkan sembako dengan cuma-cuma.

