Selain Berbagi Sembako, Venna Melinda Juga Serap Aspirasi Warga Blitar

BLITAR - Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo, Venna Melinda tak hanya membagikan sembako dalam kegiatannya bertemu warga Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Senin (4/9/2023) siang. Venna juga aktif menyerap aspirasi masyarakat.

“Masyarakat berharap di pemilu dapatkan orang yang bisa mereka percaya, seperti pendidikan, perbaikan jalan, dan lain-lain,” ucap Venna.

Venna embagikan sembako gratis pada puluhan warga. Mereka tertib mengikuti pembagian sembako dari Partai Perindo. Warga datang membawa undangan warga mendapatkan sembako dengan cuma-cuma.