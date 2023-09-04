Penjara AS Lockdown Setelah Narapidana Protes Tolak Masuk ke Sel

MINNEAPOLIS - Sebuah penjara di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat (AS), telah dikunci darurat (lockdown) setelah sekira 100 narapidana menolak untuk kembali ke sel mereka. Anggota tim negosiasi krisis dikerahkan ke lembaga pemasyarakatan Stillwater pada Minggu, (3/9/2023).

Juru bicara Departemen Pemasyarakatan (DOC) Minnesota mengatakan alasan di balik insiden tersebut “masih belum jelas”.

Namun para advokat mengatakan langkah tersebut merupakan protes atas kondisi penjara.

Panas yang berlebihan, terbatasnya akses terhadap pancuran dan es, serta air minum yang tidak bersih adalah beberapa alasan yang disebutkan atas insiden yang terjadi di salah satu unit tempat tinggal di fasilitas tersebut pada Minggu.

Unit polisi tambahan, petugas pemadam kebakaran dan tim darurat lainnya ditempatkan di luar fasilitas di Baywater, sekira 40 km sebelah timur dari kota terbesar di negara bagian itu, Minneapolis.

BACA JUGA: 10 Penjara Paling Menyeramkan di AS

Peringatan suhu panas dari Layanan Cuaca Nasional AS berlaku hingga Selasa, (5/9/2023) untuk wilayah tersebut, dan peringatan suhu bisa mencapai 100F (37,7C).

Meningkatnya frekuensi kondisi panas yang berbahaya telah menarik perhatian baru terhadap penjara-penjara AS dan menyerukan reformasi.