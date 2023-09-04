Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Vanuatu Akan Pilih PM Baru Setelah Keputusan Banding Pengadilan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |13:00 WIB
Vanuatu Akan Pilih PM Baru Setelah Keputusan Banding Pengadilan
Mantan Perdana Menteri Vanuatu Ishmael Kalsakau. (Foto: Reuters)
A
A
A

SYDNEY - Parlemen Vanuatu akan memilih perdana menteri baru setelah pengadilan negara Kepulauan Pasifik itu pada Senin, (4/9/2023) menolak banding terhadap keputusan untuk mencopot Ismael Kalsakau dari jabatannya.

Pemerintahan Kalsakau mendapat perhatian internasional pada tahun ini karena keberhasilannya mendorong Majelis Umum PBB untuk meminta mahkamah agung dunia untuk mendefinisikan kewajiban negara dalam memerangi perubahan iklim.

Vanuatu juga menjadi pusat persaingan strategis antara Tiongkok dan negara-negara Barat di kawasan. Kalsakau terjerumus ke dalam krisis politik bulan lalu ketika pemimpin oposisi Bob Loughman mengajukan petisi tidak percaya yang mengkritik Kalsakau atas tindakannya termasuk menandatangani pakta keamanan dengan Australia.

Mahkamah Agung menemukan mosi tidak percaya di Kalsakau telah dimenangkan oleh partai-partai oposisi, namun pengadilan tetap menunda tindakan untuk memecat Kalsakau sampai permintaan banding dari ketua parlemen disidangkan.

Banding tersebut ditolak pada Senin, kata juru bicara pemerintah dalam sebuah pernyataan di media sosial. Parlemen akan melanjutkan pemilihan perdana menteri baru.

Loughman, yang mendekatkan Vanuatu ke Tiongkok sebagai perdana menteri sebelumnya, mengatakan pakta keamanan dengan Australia mengkompromikan status “netral” Vanuatu dan dapat membahayakan bantuan pembangunan dari Tiongkok, kreditor eksternal terbesarnya, demikian diwartakan Reuters.

Amerika Serikat (AS) dan sekutunya berupaya menghalangi negara-negara Kepulauan Pasifik untuk membangun hubungan keamanan dengan Tiongkok, setelah negara tersebut menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PM Vanuatu Vanuatu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/06/18/2194929/badai-kategori-5-hantam-vanuatu-setelah-tewaskan-27-orang-di-kepulauan-solomon-7G7tzm9mkN.jpg
Badai Kategori 5 Hantam Vanuatu Setelah Tewaskan 27 Orang di Kepulauan Solomon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/21/18/1889821/letusan-gunung-paksa-seluruh-warga-pulau-di-vanuatu-dipindahkan-permanen-jH1YLLbTgX.jpg
Letusan Gunung Paksa Seluruh Warga Pulau di Vanuatu Dipindahkan Permanen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/26/18/1783137/gunung-manaro-meletus-6-000-warga-di-pulau-vanuatu-dievakuasi-XvIciPUVXO.jpg
Gunung Manaro Meletus, 6.000 Warga di Pulau Vanuatu Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/17/18/1718697/presiden-vanuatu-baldwin-lonsdale-tutup-usia-akibat-serangan-jantung-lPOMrHzVTp.jpg
Presiden Vanuatu Baldwin Lonsdale Tutup Usia Akibat Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/12/18/1461686/fiji-vanuatu-diguncang-gempa-7-5-sr-peringatan-tsunami-diumumkan-p89hgiJt5A.jpg
Fiji, Vanuatu Diguncang Gempa 7,5 SR, Peringatan Tsunami Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/06/21/18/1420863/bus-wisata-vanuatu-kecelakaan-2-tewas-dan-12-terluka-TkaHDIJdId.jpg
Bus Wisata Vanuatu Kecelakaan, Dua Tewas dan 12 Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement