INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Joe Biden Kecewa Xi Jinping Tidak Hadir di KTT G20, Apa Alasannya?

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |12:58 WIB
Presiden AS Joe Biden kecewa Presiden China tak datang ke KTT G20 di India (Foto: Reuters)
NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan dia "kecewa" karena Presiden China atau Tiongkok Xi Jinping berencana melewatkan KTT G20 mendatang di India.

Menurut laporan Reuters, Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Qiang diperkirakan akan mewakili Beijing pada pertemuan puncak di New Delhi pada minggu ini.

"Saya kecewa, tapi saya akan menemuinya," kata Biden kepada wartawan pada Minggu (3/9/2023), namun tidak mengatakan kapan pertemuan itu akan diadakan.

Dikutip BBC, kedua pemimpin terakhir kali bertemu pada pertemuan puncak di Indonesia pada tahun lalu.

Xi sebelumnya mengatakan dia akan melakukan perjalanan ke ibu kota India untuk menghadiri pertemuan tersebut. Namun Kementerian Luar Negeri Tiongkok tidak mengkonfirmasi kehadirannya ketika diminta untuk melakukan hal tersebut pada konferensi pers reguler pada Kamis (31/8/2023).

Laporan berita, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui persiapan pertemuan tahunan tersebut, mengatakan bahwa Xi tidak berencana untuk menghadiri pertemuan puncak pada tahun ini.

Hal ini terjadi di tengah memburuknya hubungan antara Tiongkok dan India. Antara lain, kedua negara saling berhadapan di sepanjang perbatasan yang disengketakan di wilayah Himalaya.

