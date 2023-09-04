Bocah 10 Tahun Dilempar dari Jembatan Karena Berbahasa Ukraina di Jerman

JERMAN – Pihak berwenang Jerman telah meluncurkan penyelidikan terkait percobaan pembunuhan terhadap seorang bocah Ukraina berusia 10 tahun setelah setelah seorang pria menyerang sekelompok anak-anak karena berbicara bahasa Ukraina di Kota Einbeck.

Menurut keterangan polisi, yang dilansir beberapa anak Ukraina sedang berdiri di dekat jembatan ketika seorang pria tak dikenal mulai mengeluh tentang mereka yang berbicara bahasa Ukraina.

Pria itu memerintahkan mereka untuk berbicara bahasa Rusia dan mengatakan bahwa Ukraina telah memulai perang. Bahasa yang digunakan pria itu tidak disebutkan secara spesifik.

Kantor kejaksaan menuduh pria tersebut menjambak rambut seorang gadis, lalu menarik seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dan melemparkannya ke dalam kanal dari pagar. Bocah itu menabrak beberapa balok besi yang menempel di jembatan. Ia mengalami luka di bagian kepala dan kaki kiri.

Saat anak laki-laki tersebut berada di dalam kanal, penyerang tak dikenal tersebut diduga melemparkan botol kaca ke arahnya, yang mendarat di bahu kanan anak tersebut. Pelaku tak dikenal kemudian kabur.