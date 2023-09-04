Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Danau Tertinggi di Dunia yang Dapat Dilayari Kian Mengering, Kehidupan 3 Juta Orang yang Mencari Nafkah Terancam

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |18:17 WIB
Danau Tertinggi di Dunia yang Dapat Dilayari Kian Mengering, Kehidupan 3 Juta Orang yang Mencari Nafkah Terancam
Danau tertinggi di dunia terancam kekeringan (Foto: AP)
A
A
A

NEW YORK - Ketinggian air di Danau Titicaca – danau tertinggi yang dapat dilayari di dunia dan terbesar di Amerika Selatan – turun drastis setelah gelombang panas musim dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penurunan yang mengejutkan ini berdampak pada pariwisata, perikanan, dan pertanian, yang menjadi andalan penduduk setempat untuk mencari nafkah.

“Kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan mulai sekarang hingga Desember karena air akan semakin surut,” kata Nazario Charca, 63 tahun, yang tinggal di danau dan mencari nafkah dengan mengantar wisatawan mengelilingi perairan tersebut, dikutip CNN.

Pengunjung telah lama tertarik dengan perairan biru dan langit terbuka di danau terbesar di Amerika Selatan, yang terbentang lebih dari 3.200 mil persegi melintasi perbatasan Peru dan Bolivia.

Kadang-kadang digambarkan sebagai “laut pedalaman”, danau ini adalah rumah bagi komunitas adat Aymara, Quechua, dan Uros dan terletak di ketinggian sekitar 3.800 meter (12.500 kaki) di pegunungan Andes tengah, menjadikannya danau tertinggi yang dapat dilayari di dunia. Ketinggian yang ekstrim juga membuat danau terkena radiasi matahari tingkat tinggi, yang meningkatkan penguapan dan menyebabkan sebagian besar kehilangan air.

Lebih dari tiga juta orang tinggal di sekitar danau, mengandalkan perairannya untuk menangkap ikan, bertani, dan menarik wisatawan sehingga meningkatkan perekonomian daerah yang tadinya terpinggirkan.

Kini danau tersebut berisiko kehilangan sebagian keajaibannya. Meskipun permukaan air diketahui berfluktuasi setiap tahun, perubahan ini menjadi lebih ekstrem akibat krisis iklim.

Menurut ahli meteorologi CNN Taylor Ward, gelombang panas musim dingin yang memecahkan rekor telah menyebabkan peningkatan penguapan dan penurunan permukaan danau sehingga memperburuk defisit air yang disebabkan oleh kekeringan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185194/pemerintah-uIO5_large.jpg
Cegah Kekeringan, Operasi Modifikasi Cuaca Digelar di Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038584/30-kabupaten-dan-kota-di-jawa-tengah-darurat-kekeringan-dan-karhutla-88HgOD8pFc.jpg
30 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Darurat Kekeringan dan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038086/kekeringan-mulai-terasa-di-jawa-bali-nusa-tenggara-bnpb-waspada-krisis-air-bersih-OHSEYryGxU.png
Kekeringan Mulai Terasa di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, BNPB: Waspada Krisis Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3011676/waspada-kekeringan-jawa-mulai-memasuki-musim-kemarau-obPuK8XaLZ.jpg
Waspada Kekeringan, Wilayah Jawa Mulai Memasuki Musim Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/337/3004532/waspada-63-persen-wilayah-indonesia-alami-kemarau-dari-mei-hingga-agustus-u5mcd2rxkI.jpg
Waspada! 63 Persen Wilayah Indonesia Alami Kemarau dari Mei hingga Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/337/2919855/bmkg-mencatat-55-daerah-di-12-provinsi-tidak-turun-hujan-lebih-dari-dua-bulan-nc0VkOnqBz.jpg
BMKG Mencatat 55 Daerah di 12 Provinsi Tidak Turun Hujan Lebih dari Dua Bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement