Danau Tertinggi di Dunia yang Dapat Dilayari Kian Mengering, Kehidupan 3 Juta Orang yang Mencari Nafkah Terancam

NEW YORK - Ketinggian air di Danau Titicaca – danau tertinggi yang dapat dilayari di dunia dan terbesar di Amerika Selatan – turun drastis setelah gelombang panas musim dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penurunan yang mengejutkan ini berdampak pada pariwisata, perikanan, dan pertanian, yang menjadi andalan penduduk setempat untuk mencari nafkah.

“Kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan mulai sekarang hingga Desember karena air akan semakin surut,” kata Nazario Charca, 63 tahun, yang tinggal di danau dan mencari nafkah dengan mengantar wisatawan mengelilingi perairan tersebut, dikutip CNN.

Pengunjung telah lama tertarik dengan perairan biru dan langit terbuka di danau terbesar di Amerika Selatan, yang terbentang lebih dari 3.200 mil persegi melintasi perbatasan Peru dan Bolivia.

Kadang-kadang digambarkan sebagai “laut pedalaman”, danau ini adalah rumah bagi komunitas adat Aymara, Quechua, dan Uros dan terletak di ketinggian sekitar 3.800 meter (12.500 kaki) di pegunungan Andes tengah, menjadikannya danau tertinggi yang dapat dilayari di dunia. Ketinggian yang ekstrim juga membuat danau terkena radiasi matahari tingkat tinggi, yang meningkatkan penguapan dan menyebabkan sebagian besar kehilangan air.

Lebih dari tiga juta orang tinggal di sekitar danau, mengandalkan perairannya untuk menangkap ikan, bertani, dan menarik wisatawan sehingga meningkatkan perekonomian daerah yang tadinya terpinggirkan.

Kini danau tersebut berisiko kehilangan sebagian keajaibannya. Meskipun permukaan air diketahui berfluktuasi setiap tahun, perubahan ini menjadi lebih ekstrem akibat krisis iklim.

Menurut ahli meteorologi CNN Taylor Ward, gelombang panas musim dingin yang memecahkan rekor telah menyebabkan peningkatan penguapan dan penurunan permukaan danau sehingga memperburuk defisit air yang disebabkan oleh kekeringan.