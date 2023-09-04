Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Polisi Israel Bentrok dengan Warga Eritrea, 114 Orang Terluka Termasuk 49 Petugas

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |18:39 WIB
Polisi Israel Bentrok dengan Warga Eritrea, 114 Orang Terluka Termasuk 49 Petugas
Bentrokan terjadi antara polisi Israel dengan warga Eritrea (Foto: picture alliance)
A
A
A

TEL AVIV – Puluhan orang terluka di Tel Aviv, Israel pada Sabtu (2/9/2023) ketika ratusan pendukung dan penentang pemerintah Eritrea bentrok satu sama lain dan dengan polisi Israel.

Layanan darurat Magen David Adom (MDA) Israel mengatakan lebih dari 114 orang telah dirawat karena cedera, termasuk puluhan petugas polisi. MDA dalam sebuah pernyataan mengatakan delapan orang dinyatakan luka serius.

Polisi Israel kemudian mengatakan 49 petugas terluka dan 39 orang ditangkap. Polisi yang merasa terancam menembakkan peluru tajam saat keluar dari kerumunan, kata mereka. Belum jelas apakah korban luka pada hari itu berasal dari tembakan langsung polisi.

Video di media sosial menunjukkan pendukung pemerintah Eritrea bentrok dengan pengunjuk rasa anti-pemerintah.

Warga Eritrea merupakan mayoritas pencari suaka Afrika di Israel.

Polisi Israel menembakkan granat kejut dalam upaya membubarkan massa, sementara beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah polisi dan membakar tempat sampah.

“Pasukan besar Polisi Israel dan Polisi Perbatasan telah bersiap untuk unjuk rasa yang direncanakan… dan lokasi serta waktu dialokasikan untuk unjuk rasa tersebut,” demikian bunyi pernyataan dari Kepolisian Tel Aviv, dikutip CNN.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186944/pm_israel_benjamin_netanyahu-U4X3_large.jpg
Terjerat Kasus Korupsi, Netanyahu Minta Ampun ke Presiden Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185474/israel-F48E_large.jpg
Serangan Udara Israel di Beirut Tewaskan Komandan Senior Hizbullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182382/zohran-yiE1_large.jpg
Zohran Mamdani Pimpin New York Bisa Jadi Bencana bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181443/tentara_israel_tangkap_warga_palestina-4taE_large.jpg
Israel Ajukan RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181198/mantan_jaksa_militer_mayor_jenderal_yifat_tomer_yerushalmi-TgeJ_large.jpg
Bocorkan Video Tentara Siksa Tahanan Palestina, Mantan Pengacara Militer Israel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726/gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement