Gelar Misa Minggu di Mongolia, Paus Minta Umat Katolik China Jadi Warga Negara dan Umat Kristiani yang Baik

Paus Fransiskus minta umat Katolik China menjadi warga negara yang baik saat Misa Minggu di Mongolia (Foto: AFP)

MONGOLIA - Paus Fransiskus mendesak umat Katolik China atau Tiongkok untuk menjadi warga negara yang baik dan Umat Kristiani yang baik. Ini menjadi sebuah contoh yang jarang terjadi ketika Bapa Suci secara terbuka menangani masalah agama di Tiongkok.

Komentar Paus Fransiskus ini muncul saat Misa Minggu di ibu kota Mongolia, Ulan Bator.

Kunjungan ini mendapat perhatian karena sifat historisnya – ini adalah kunjungan pertama Paus ke negara Asia yang berpenduduk jarang ini – namun juga karena potensi dampak geopolitiknya. Mongolia terjepit di antara Rusia, yang invasinya ke Ukraina dikecam secara terbuka oleh Paus Fransiskus, dan Tiongkok, sebuah negara ateis di mana praktik keagamaan sangat dibatasi oleh pemerintah.

Secara resmi terdapat sekitar 6 juta umat Katolik di Tiongkok, namun jumlah tersebut mungkin lebih tinggi jika menghitung mereka yang beribadah di gereja bawah tanah untuk menghindari pengawasan Beijing.

Di akhir Misa, Paus Fransiskus menggandeng tangan Uskup Hong Kong saat ini, yang ditunjuk sebagai kardinal Stephen Chow, dan pendahulunya, Kardinal John Tong, menyebut mereka “saudara uskup” sebelum berbicara kepada umat Katolik di Tiongkok.

Paus Fransiskus mengatakan dia ingin memanfaatkan kehadiran mereka dalam Misa di Mongolia untuk menyampaikan salam hangat kepada orang-orang Tiongkok yang mulia. Para pemimpin Katolik Hong Kong memainkan peran penting dalam mengarahkan hubungan Vatikan-Beijing, karena wilayah tersebut memberikan kebebasan beragama yang lebih besar kepada warganya dibandingkan di daratan Tiongkok.