HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Depot Minyak di St. Petersburg Berhasil Dipadamkan dan Tak Ada Korban Jiwa, Penyebab Masih Diselidiki

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |19:39 WIB
Kebakaran Depot Minyak di St. Petersburg Berhasil Dipadamkan dan Tak Ada Korban Jiwa, Penyebab Masih Diselidiki
Kebakaran di depo minyak St. Petersburg telah berhasil dipadamkan (Foto: X/Twitter)
A
A
A

RUSIA - Kementerian Darurat Rusia melalui Telegram, mengatakan kebakaran yang terjadi di depo minyak di St. Petersburg telah padam. Pemadaman ini terjadi setelah puluhan petugas pemadam kebakaran dipanggil ke lokasi kejadian.

Video dari daerah tersebut yang diposting di media sosial (medsos) menunjukkan kepulan besar asap hitam membumbung saat ledakan terdengar.

Kementerian Situasi Darurat Rusia mengatakan kebakaran pertama kali dilaporkan pada pukul 10:59 waktu setempat. Sebuah hanggar berukuran 80 kali 10 meter (262 kali 33 kaki) dilaporkan terbakar.

Dikutip CNN, upaya pemadaman api yang menghanguskan area seluas sekitar 800 meter persegi (8.600 kaki persegi) ini melibatkan sekitar 100 orang.

