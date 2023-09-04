Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Misi 6 Bulan Selesai di ISS, Awak SpaceX NASA Mendarat Kembali di Bumi

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |20:23 WIB
Misi 6 Bulan Selesai di ISS, Awak SpaceX NASA Mendarat Kembali di Bumi
SpaceX kembali ke Bumi usai selesaikan misi selama 6 bulan di ISS (Foto: AP)
LONDON - Space-X Crew-6 milik Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) mendarat kembali di Bumi setelah enam bulan berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).

Kapsul SpaceX mereka diterjunkan ke Samudera Atlantik di lepas pantai Florida.

Sultan al-Neyadi, orang Arab pertama yang menghabiskan waktu lama di orbit, termasuk di antara anggota misi Crew-6 yang dijalankan bersama oleh NASA dan SpaceX.

Ia bergabung dengan astronot NASA Stephen Bowen dan Warren "Woody" Hoburg serta Andrei Fedyaev dari Rusia.

Sebelum kembali ke Bumi, para kru – yang tiba di stasiun pada bulan Maret – mengatakan mereka sangat ingin mandi air panas, secangkir kopi panas, dan udara laut.

Kepulangan mereka sempat tertunda sehari karena buruknya cuaca di lokasi splashdown.

Namun, pada akhirnya mereka memberikan pertunjukan tengah malam yang spektakuler saat kapsul mereka melesat melintasi langit di atas Cape Canaveral sebelum jatuh di dekat Jacksonville.

Halaman: 1 2
1 2
      
