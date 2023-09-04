Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Menarik Omiai, Perjodohan Ala Jepang untuk Temukan Cinta Sejati

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |21:02 WIB
Kisah Menarik Omiai, Perjodohan Ala Jepang untuk Temukan Cinta Sejati
Kisah perjodohan ala Jepang Omiai (Foto: AFP)
A
A
A

TOKYO - Saat itu adalah sore musim panas yang beruap di kota Osaka, Jepang, tempat sekelompok sekitar 60 pria dan wanita berkumpul untuk sesi “omiai,” atau perjodohan, untuk menemukan cinta sejati.

Mereka berbaur, melompat dari satu ujung ruang konferensi di gedung Kamar Dagang Sakai ke ujung lainnya saat mereka menilai potensi pertandingan dan kompetisi.

Tapi ini bukan acara kencan kilat biasa. Hanya sedikit peserta yang membicarakan tentang hobi favoritnya, film atau restoran, atau bahkan tentang diri mereka sendiri. Mereka berbicara tentang anak-anak mereka yang sudah dewasa dan masih lajang yang ingin mereka jodohkan dan nikahi.

Seorang wanita, berusia 60-an tahun, berbicara dengan bangga tentang putranya yang berusia 34 tahun, seorang guru sekolah dasar negeri. Seorang pria berusia 80-an berbicara dengan penuh kasih sayang tentang putranya yang berpikiran karier, 49 tahun, yang bekerja sebagai pengontrol di sebuah perusahaan listrik.

Masing-masing orang tua telah mengeluarkan 14.000 yen (USD96) untuk menghadiri acara ini, yang diselenggarakan oleh agen perjodohan Asosiasi Informasi Proposal Orang Tua Pernikahan. Dan mereka semua berharap bertemu seseorang seperti mereka, yakni orangtua yang anak perempuan atau laki-lakinya yang masih lajang mungkin merupakan pasangan yang cocok untuk anak mereka yang kesepian.

Namun ini bukan berarti Jepang, negara yang terkenal terobsesi dengan pekerjaan dan sangat menghargai waktu, belum mencoba pendekatan kencan kilat yang lebih langsung, di mana anak-anak muda melakukannya sendiri. Terlebih lagi, membiarkan generasi muda melakukan hal tersebut sepertinya tidak akan berhasil.

      
