Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Drone Rusia Serang Pelabuhan Odesa Selama 3,5 Jam, Sebelum Bahas Kesepakatan Penting Biji-bijian dengan Presiden Turki

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |18:56 WIB
Drone Rusia Serang Pelabuhan Odesa Selama 3,5 Jam, Sebelum Bahas Kesepakatan Penting Biji-bijian dengan Presiden Turki
Drone Rusia serang Pelabuhan Odesa selama 3,5 jam (Foto: Reuters)
A
A
A

KYIV – Serangan Rusia di sebuah pelabuhan di wilayah Odesa, Ukraina, pada Minggu, (3/9/2023), terjadi sehari sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk membahas kembali perjanjian bijian-bijian Laut Hitam yang diputuskan oleh Moskow pada Juli 2023.

Dilansir dari The Washington Times, dua orang harus dirawat di rumah sakit setelah serangan pesawat tak berawak (drone) milik Rusia menyerang pelabuhan Reni selama 3,5 jam.

“Pasukan Rusia menembakkan 25 pesawat tak berawak Shahed buatan Iran di sepanjang Sungai Donau pada Minggu dini hari, 22 (pesawat tak berawak) di antaranya ditembak jatuh oleh pertahanan udara,” kata Angkatan Udara Ukraina dalam sebuah pernyataan di Telegram.

Kepala staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, mendeskripsikan serangan tersebut sebagai bagian dari upaya Rusia "untuk memprovokasi krisis pangan dan kelaparan di dunia."

Sementara dari pihak Rusia, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan drone tersebut ditujukan pada fasilitas penyimpanan bahan bakar yang digunakan untuk menyuplai peralatan militer.

Di sisi lain, pertemuan antara Putin dan Erdogan untuk mendiskusikan pembaharuan inisiatif biji-bijian Laut Hitam, telah dikonfirmasi oleh para pejabat Turki dan akan berlangsung pada Senin, (4/9/2023), di Sochi, pantai barat daya Rusia, sebagaimana dikutip dari PBS.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement