HOME NEWS INTERNATIONAL

Masjid Agung Sheikh Zayed di UEA Jadi Salah Satu Tempat Wisata Gratis dengan Peringkat Tertinggi di Asia

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |22:03 WIB
Masjid Agung Sheikh Zayed di UEA Jadi Salah Satu Tempat Wisata Gratis dengan Peringkat Tertinggi di Asia
Masjid Sheikh Zayed jadi salah satu tempat wisata gratis dengan peringkat tertinggi di Asia (Foto: AFP)
A
A
A

LONDON - Menurut sebuah penelitian baru-baru ini, masjid Agung Sheikh Zayed yang ikonik di Uni Emirat Arab (UEA) di Abu Dhabi menduduki peringkat salah satu tempat wisata gratis dengan rating tertinggi di Asia.

Perusahaan persewaan liburan dan manajemen properti asal Amerika Serikat (AS), Casago, mencari objek wisata gratis terbaik di seluruh AS dan dunia, dan tim tersebut menganalisis ulasan Tripadvisor yang tersedia untuk umum, lalu mengidentifikasi objek wisata dengan peringkat bintang lima terbanyak.

Dikutip Arab News, Masjid Agung Sheikh Zayed menempati peringkat kelima dengan 86 persen ulasan bintang lima, sedangkan Masjid Agung Sultan Qaboos di Muscat, ibu kota Oman, berada di peringkat 10 dengan 80,54 persen.

Maroko mengklaim tiga atraksi teratas di antara peringkat tertinggi di Afrika, termasuk Chefchaouen Medina yang berada di urutan kedua dengan 76,40 persen peringkat bintang lima.

“Jalan-jalan di Chefchaouen dipenuhi dengan rumah-rumah berwarna biru yang cantik, pemandangan yang dianggap sebagai 'impian fotografer' oleh seorang pengulas (yang juga menyarankan untuk tidak berkunjung pada bulan-bulan musim panas yang sibuk),” terang studi tersebut.

