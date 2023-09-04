Kisah Unik Pulau Terapung Raksasa Danau Chippewa yang Bisa Bergerak, Harus Didorong Perahu Hampir Setiap Tahun

WISCONSIN - Kisah unik terjadi di Danau Chippewa di Wisconsin, Amerika Serikat (AS). Danau ini adalah rumah bagi pulau terapung raksasa yang terkadang bergerak menghalangi jembatan yang sangat penting dan harus didoronng para pemilik perahu lokal yang bekerja secara serempak.

Danau Chippewa alias Aliran Chippewa terbentuk pada 1923, dengan membanjiri rawa-rawa besar. Sesaat setelah itu, banyak rawa gambut mulai muncul ke permukaan dan menjadi tempat tumbuh sempurna bagi bibit tanaman yang dibawa oleh angin dan burung liar.

Seiring berlalunya waktu, tanaman mulai dari rerumputan hingga pohon mulai tumbuh dan akarnya justru menyebabkan rawa terapung ini tumbuh. Saat ini, ukurannya bervariasi mulai dari ukuran tempat parkir hingga beberapa hektar, dengan yang terbesar, yang disebut “Forty Acre Bog” di sisi barat danau yang menampilkan pepohonan dewasa.

BACA JUGA: Ternyata Ini Julukan Danau Toba yang Jadi Google Doodle Hari Ini

Hampir setiap tahun, puluhan pemilik perahu setempat bekerja sama untuk mendorong perahu tersebut menjauh dari jembatan yang menghubungkan sisi Timur dan Barat danau.

“Hampir setiap tahun. Dibutuhkan upaya masyarakat dan Anda harus mempunyai kekuatan untuk mendorong mereka masuk,” kata seorang pria setempat kepada Northern News Now, dikutip Oddity Central.

Menurut situs Chippewa Flowage, pulau-pulau terapung yang unik di danau ini berawal dari dataran lumpur yang muncul dari rawa di dasar danau, namun seiring berjalannya waktu, vegetasi mulai tumbuh, dan pulau-pulau tertua bahkan memiliki pepohonan yang berfungsi sebagai layar saat angin bertiup. bertiup, menggerakkan seluruh massa mengambang di sekitar danau.