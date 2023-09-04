2 Warga Dibacok saat Sedang Pasang Portal oleh Developer Perumahan Tetangga

BANDARLAMPUNG - Dua orang warga Bandarlampung dibacok saat hendak gotong royong untuk memasang portal jalan. Peristiwa itu terjadi di Perumahan Griya Jabal Nur, Jalan Gunung Sinar, Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Bandarlampung, Minggu 3 September 2023, pagi.

Kedua korban pembacokan adalah Sefri dan Rudi Hartono warga Perumahan Griya Jabal Nur. Sementara terduga pelaku berinisial ZF. Atas peristiwa tersebut, korban juga telah melapor ke pihak kepolisian.

Salah satu korban, Rudi Hartono mengatakan, peristiwa tersebut berawal saat dia bersama puluhan warga Perumahan Griya Jabal Nur hendak gotong royong untuk memasang portal jalan.

"Awalnya itu kita mau gotong royong pemasangan portal. Jadi di samping perumahan tempat saya tinggal ini lagi dibangun perumahan lain. Nah yang ngebacok saya ini merupakan developer perumahan yang lagi dibangun," ujar korban Rudi Hartono saat dikonfirmasi.

Rudi menjelaskan, pemasangan portal itu dilakukan karena aktivitas alat berat untuk mengangkut material bangunan perumahan baru tersebut melewati Perumahan Griya Jabal Nur.

"Jadi kenapa di pasang portal karena ada aktivitas alat berat yang masuk, karena kan kalau dia (terlapor) mau masuk ke perumahan dia, harus masuk lewat ke perumahan kami ini dulu," kata Rudi.

Rudi mengungkapkan, sebelum melakukan pemasangan portal, di a bersama warga di Perumahan Griya Jabal Nur telah melakukan mediasi dengan terlapor.

"Sementara kami sudah mediasi berdiskusi sama dia (terlapor) mau kaya mana baiknya, karena dia ngebangun itu juga tanpa izin pamong, RT sama lurah, dan itu belum ada juga nama perumahan itu. Di sana ada perumahan berikut kavlingan, developernya dia," ungkapnya.