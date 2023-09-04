Bebaskan Pilot Susi Air, Pangdam Cenderawasih: Persembunyian KKB Egianus Kogoya Terbongkar

JAYAPURA - Persembunyian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya berhasil diketahui. Hal tersebut menjadi titik terang untuk penyelamatan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens.

Menurut Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan pihaknya masih menunggu niat untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera KKB.

"Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egianus Kogoya. Kami masih berharap agar Egianus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu," kata Izak Pangemanan di Jayapura, Papua dikutip Antaranews, Senin (4/9/2023).

Penyanderaan Philip Mark masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan di tengah masyarakat Nduga. Sebab, masyarakat akan menjadi korban ketika terjadi pertempuran antara TNI-Polri dan KKB.

Untuk itu, pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut harus segera dibebaskan. "Tidak sulit bagi TNI-Polri untuk menghancurkan mereka (KKB), namun itu tidak dilakukan," ujar Izak.

Izak juga menyayangkan insiden yang menewaskan aktivis kemanusiaan Michelle Kurisi Doga. Ia ditemukan meninggal diduga akibat ditembak KKB.