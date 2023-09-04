Gaet Dukungan Milenial, Relawan Ganjar Fasilitasi Hobi Positif Anak Muda di Banten

TANGERANG - Relawan Ganjar Pranowo, Sukarelawan Pemuda Mahasiswa Nusantara (PMN) Dukung Ganjar wilayah Banten membuka ruang kreasi bagi pemuda dan mahasiswa dengan membangun berbagai sarana dan fasilitas untuk menyalurkan hobi dan energi positif mereka. Para relawan sekaligus mensosialisasikan sosok Ganjar Pranowo pada milenial.

Kali ini, sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo tersebut membangun fasilitas kegiatan merpati kolong di Kampung Nanggul RT 2, RW 3, Desa Sukasari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Minggu (3/9).

Sukarelawan Ganjar yang terdiri atas anak muda dan mahasiswa ini menggandeng Komunitas Merpati Garuda Jaya Mandiri untuk mengajak pemuda dan mahasiswa di kawasan tersebut untuk bergotong royong.

Koordinator Daerah (Korda) PMN Kabupaten Tangerang Turisno mengatakan kegiatan merpati kolong mulai digandrungi para anak muda dan milenial di wilayah ini. Karena itu, pihaknya bersama pemuda dan mahasiswa bahu-membahu mendirikan tiang-tiang penyangga, membuat matras, membentuk karung-karung berisi gabah sebagai landasan merpati.

"Kami membangun fasilitas merpati kolong untuk pemuda di desa ini demi memajukan kreativitas dan hobi pemuda di sini," ucapnya.

Turisno mengatakan pihaknya membawa spirit Ganjar Pranowo yang selalu mendukung kreativitas dan hobi anak muda.

"Kami terinspirasi oleh sosok Ganjar untuk membangun fasilitas merpati kolong untuk meningkatkan kreativitas anak muda dan mahasiswa," ucapnya.

Menurut Turisno, ada puluhan pemuda dan mahasiswa yang begitu antusias menyambut pembangunan sarana ini. PMN Banten berharap, setelah pembangunan sarana ini, para anak muda dan mahasiswa makin aktif dan kompak menjaga silaturahmi dan terus mengembangkan hobi mereka, salah satunya merpati kolong.

"Harapan saya, pemuda di sini lebih aktif dan kompak ke depannya," tuturnya.

PMN dan para pemuda turut mendoakan bakal calon presiden (bacapres) dari PDIP ini terpilih sebagai presiden Indonesia periode 2024-2029 dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Untuk Pak ganjar, semoga terpilih menjadi presiden 2024-2029," ucapnya.

Ketua Karang Taruna Merpati Garuda Jaya Mandiri Mohamad Eddy Sopyan bersyukur sukarelawan Ganjar ini memberikan ruang bagi perkumpulannya untuk berkembang dan maju.

"Alhamdulillah, adanya fasilitas yang dibangun untuk para komunitas merpati ini memberikan dampak positif bagi para pemuda," ucapnya.