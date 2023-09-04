Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cekoki Kucing dengan Miras, Mahasiswi di Bukittinggi Terancam DO

Wahyu Sikumbang , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |19:28 WIB
Cekoki Kucing dengan Miras, Mahasiswi di Bukittinggi Terancam DO
Kucing dicekoki miras/Foto: Tangkapan layar
BUKITTINGGI - Sisri Aniza (SA), salah seorang dari tiga wanita pelaku pemberi minuman diduga minuman keras (miras) ke kucing di kos-kosan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), terancam dikeluarkan dari universitas tempatnya menimba ilmu kebidanan.

Seperti diketahui, dari informasi yang ditulis di akun instagramnya, SA merupakan mahasiswa Jurusan D3 Kebidanan, salah satu universitas di Bukittinggi.

Desi Maria, Dekan Fakultas universitas tersebut menyebutkan, dari tiga pelaku tersebut hanya seorang pelaku SA yang merupakan mahasiswinya.

Menurut Desi, SA terancam di-DO (drop out) dari kampus karena sebelumnya juga melakukan pelanggaran.

"Kami dari pihak kampus sangat menyayangkan atas perilaku yang viral tersebut. Kami dari pihak akademik sedikit menggambarkan bahwa mahasiswi itu memang mahasiswi kami yang sedang dalam pembinaan karena sebelumnya juga ada melakukan pelanggaran sehingga kami beri sanksi dan diberi kesempatan dan perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahan yang berikutnya," kata Desi menambahkan.

SA disebut bukan mahasiswa biasa, karena memang dalam pemantauan pihak kampus.

"Sangat disayangkan, di luar dugaan pada saat libur semester ternyata dia melakukan hal yang sama-sama kita lihat di kota Padang," ungkap Desi.

Sementara, Tuti Oktariani, Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan, menyebutkan, dalam surat perjanjian pelanggaran etik sebelumnya, pelaku SA berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran dan berjanji jika melanggar bersedia dikeluarkan dari universitas.

"Di sini kami mengklarifikasi bahwa dari tiga wanita tersebut hanya satu yang memang mahasiswa kita. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa mahasiswa yang merupakan seorang istri dari seorang suami ini dalam masa pembinaan, dan kejadian itu juga tidak di kampus, dan juga di luar pemantauan kita karena libur semester," ungkap Tuti.

