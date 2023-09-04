Atasi Kekeringan di Pulau Moa, Menhan Prabowo Resmikan Titik Air Bersih Besutan Kemhan-Unhan

MALUKU – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan titik air bersih di Desa Werwaru, Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Senin (4/9/2023). Sebelumnya, Menhan telah mengirimkan tim survei dari Kemhan dan Unhan RI guna mendapatkan titik air untuk mengatasi kekeringan air di pulau tersebut.

Kegiatan peresmian 11 titik air di 7 desa dan 4 dusun ini merupakan bentuk respons terhadap keluhan dari masyarakat tentang ketersediaan air di Pulau Moa. Keluhan tersebut disampaikan saat Menhan Prabowo mendampingi Presiden Jokowi pada kunjungan kerja ke MBD Kamis, 15 September 2022 lalu. Adapun ini merupakan wujud nyata dari kontribusi lembaga pendidikan di bawah Kemhan, yaitu Unhan, untuk masyarakat.

“Hari ini secara resmi, kami resmikan penyerahan bantuan bor dan pipanisasi air bersih kepada dusun-dusun yang sangat membutuhkannya. Rakyat di Pulau Moa sangat membutuhkan air,” ungkap Menhan Prabowo, saat berbincang melalui video konferensi dengan para perwakilan desa dan masyarakat.

Sebelumnya para peternak kerbau dan kuda sempat mengeluhkan susahnya air ke Presiden RI Joko Widodo yang menyebabkan kerbau dan kuda mati karena dehidrasi. Oleh karena itu, Menhan Prabowo menyatakan bahwa Presiden telah memberikan petunjuk untuk segera bertindak.