Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sosialisasikan Ganjar, Relawan Latih Public Speaking ke Milenial di Kalsel

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |20:39 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Relawan Latih <i>Public Speaking</i> ke Milenial di Kalsel
Relawan Ganjar latih public speaking ke milenial di Kalsel. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

KALSEL – Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar kembali melakukan kegiatan positif kepada masyarakat luas. Salah satunya di Kalimantan Selatan. Kali ini, Srikandi Ganjar menggelar pelatihan public speaking untuk para milenial khususnya perempuan yang berada di Desa Panggung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi, Kalimantan Selatan.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Kalsel, Kholifah mengatakan pihaknya melaksanakan pelatihan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan berbicara di depan umum atau public speking kepada para milenial di Desa Panggung Baru.

"Ini menjadi salah satu modal berharga bagi kaum milenial, baik dalam dunia pekerjaan maupun kehidupan sosial sehari-hari," kata dia dalam siaran persnya, Senin (4/9/2023).

Dia menambahkan pelatihan ini bermaksud mengajak generasi milenial untuk terus mengembangkan potensi diri. Menurut Kholifah, kegiatan tersebut mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat sekitar khususnya para milenial. Hal itu dilihat dari semangat para peserta yang mengikuti pelatihan tersebut.

"Kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi para milenial yang ada di Kalsel kemudian mereka bisa percaya diri untuk menjadi seorang MC. Tidak hanya jadi MC, kegiatan ini juga bisa menjadi narasumber tapi mungkin konten kreator," imbuhnya.

Di sela kegiatan tersebut, Kholifah tidak lupa memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) 2024 kepada para peserta yang hadir.

Dia mengatakan rupanya para peserta sudah mengenal Gubernur Jawa Tengah itu melalui media sosial dan televisi. "Para milenial di sini, khususnya perempuan siap Ganjar," ungkap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement