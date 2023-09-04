Sosialisasikan Ganjar, Relawan Latih Public Speaking ke Milenial di Kalsel

KALSEL – Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar kembali melakukan kegiatan positif kepada masyarakat luas. Salah satunya di Kalimantan Selatan. Kali ini, Srikandi Ganjar menggelar pelatihan public speaking untuk para milenial khususnya perempuan yang berada di Desa Panggung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi, Kalimantan Selatan.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Kalsel, Kholifah mengatakan pihaknya melaksanakan pelatihan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan berbicara di depan umum atau public speking kepada para milenial di Desa Panggung Baru.

"Ini menjadi salah satu modal berharga bagi kaum milenial, baik dalam dunia pekerjaan maupun kehidupan sosial sehari-hari," kata dia dalam siaran persnya, Senin (4/9/2023).

Dia menambahkan pelatihan ini bermaksud mengajak generasi milenial untuk terus mengembangkan potensi diri. Menurut Kholifah, kegiatan tersebut mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat sekitar khususnya para milenial. Hal itu dilihat dari semangat para peserta yang mengikuti pelatihan tersebut.

"Kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi para milenial yang ada di Kalsel kemudian mereka bisa percaya diri untuk menjadi seorang MC. Tidak hanya jadi MC, kegiatan ini juga bisa menjadi narasumber tapi mungkin konten kreator," imbuhnya.

Di sela kegiatan tersebut, Kholifah tidak lupa memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) 2024 kepada para peserta yang hadir.

Dia mengatakan rupanya para peserta sudah mengenal Gubernur Jawa Tengah itu melalui media sosial dan televisi. "Para milenial di sini, khususnya perempuan siap Ganjar," ungkap dia.