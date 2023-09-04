Gegara Diputus Pacar, Pemuda Ini Nekat Begal Payudara Wanita

SLEMAN - Aksi TS warga Gunungkidul ini memang membuat geleng kepala. Gegara dendam diputus cintanya oleh sang pacar, pemuda berumur 20 tahun tersebut melampiaskannya terhadap gadis lain dengan menjadi begal payudara.

Aksi pelecehan seksual dengan cara begal payudara tersebut dilakukan oleh TS di wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Namun apes, peristiwa ini sempat viral di media sosial dan membuat geram banyak pihak.

Kapolsek Gamping Kompol Surahman membenarkan peristiwa tersebut. peristiwa itu berawal saat pelaku dan seorang korban berada di sebuah konter hp yang berada di kawasan Jalan Godean, Sleman pagi tadi.

"Secara tiba-tiba pelaku langsung mendekap korban," tutur dia, Senin (4/9/2023).

Sontak apa yang dilakukan TS membuat korban histeris teriak meminta tolong kepada warga sekitar. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berusaha meringkus TS.

Tak lama setelah itu, pihak kepolisian yang mendapat informasi tersebut lantas datang ke TKP. Beruntung pelaku sudah berhasil diamankan sebelum sempat dimassa warga sekitar.