Hindari Razia, Puluhan Pengendara Balik Arah hingga Nyaris Tertabrak

KULONPROGO - Operasi Zebra Progo mulai digelar jajaran Polres Kulonprogo, Yogyakarta, Senin (4/9/2023). Puluhan pengendara terjaring razia. Bahkan tak sedikit yang balik kanan menghindari dan nyaris menabrak pengendara lain.

Setidaknya ada sekitar 140 personel yang diterjunkan selama operasi berlangsung.Operasi sendiri akan dilakukan pada 4 September sampai 17 September 2023. Ada 8 sasaran prioritas dari operasi ini, seperti penggunaan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, hingga pengendara yang berkendara di bawah pengaruh alkohol.

Pengendara yang berboncengan lebih satu orang juga jadi sasaran, termasuk yang melebihi batas kecepatan, melawan arus, hingga tidak menggunakan pelindung standar. Termasuk yang memakai knalpot bronk (blombongan/ karena masih banyak dijumpai.

Dalam razia ini, puluhan pengendara terjaring razia, namun diduga karena tak membawa surat-surat tak sedikit pengendara yang balik kanan menghindari razia meski membahayakan pengendara lain dan nyaris tabrakan.

Kanit Turjawali Polres Kulonprogo, Ipda Anjar Dwi Prasetiyo mengatakan, pihaknya melakukan Operasi Zebra 2023, dengan melakukan razia di seputaran alun-alun kota.

“Penindakan yang menjadi prioritas dan yang paling banyak pengendara yang tidak memiliki SIM dan ada juga yang tidak membawa STNK,” tuturnya.

Selain itu ada juga yang tidak melaksanakan perpanjangan bahkan sudah lima tahun tidak diperpanjang.

“Jadi, kami memberikan imbauan, walaupun sudah ditilang, surat tilang harus tetap dibawa. Tadi kita minta difoto surat tilangnya yang ada di rumah sehingga bisa membuktikan kalau memang sudah ditilang,” tuturnya.

Pengendara bernama Guntur mengaku, kalau tidak membawa surat karena sudah ditilang sebelumnya. Tapi surat tilangnya dibawa orangtuanya.

“Kena tilang enggak tahu kemarin Bapak yang pakai motor ini. Enggak merasa terganggu dengan razia ini,” ujarnya.