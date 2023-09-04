Advertisement
HOME NEWS JATENG

Beres-Beres Jelang Purnatugas, Ganjar Pranowo: Saya Temukan Dokumen 2013

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |11:51 WIB
Beres-Beres Jelang Purnatugas, Ganjar Pranowo: Saya Temukan Dokumen 2013
Ganjar Pranowo beres-beres kamar (foto: dok MPI)
A
A
A

SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, terharu menemukan sebuah dokumen yang dicetak tahun 2013 ketika sedang berkemas. Sebab Ganjar akan purnatugas sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) per 5 September 2023.

Menjelang purnatugas Ganjar mulai mengemas perlengkapan dinasnya di Lantai 2 ruang kerjanya, Kantor Gubernur Jateng , Kota Semarang Senin (4/9/2023) pagi. Nampak juga pakaian olahraga miliknya yang hari ini tak luput dibereskan oleh dia.

"Ya, beberapa baju gitu ya, terus beberapa dokumen ternyata tadi laci-laci saya buka, saya lihat dokumen 2013," kata Ganjar.

Selain itu, dokumen, pakaian, koleksi buku pribadi miliknya juga akan diangkut dari ruang kerja gubernur. Dia juga akan meminta agar seluruh dokumen atau barang miliknya dipisahkan agar tidak saling tertukar.

Halaman:
1 2
      
