Pamit kepada ASN, Ini Pesan Ganjar Pranowo: Titip Jaga Integritas Ya

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengejutkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin (4/9/2023). Ganjar yang biasanya berkantor di lantai dua, tiba-tiba mengunjungi satu persatu ruangan biro dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada satu gedung dengan kantornya.

Seusai mengikuti Rapat Tim Pengendalin Inflasi Daerah (TPID) pusat yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, Ganjar langsung menuju ke lantai 12. Lantai itu ditempati Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah dan Dharma Wanita.

“Wah ini lantai paling atas, bagus pemandangannya ya,” ucap Ganjar saat memasuki ruangan.

Salah satu yang menarik perhatian Ganjar di ruangan tersebut adalah keberadaan mesin tik dan disket. Ganjar kagum karena mesin tik tersebut juga masih digunakan.

“Ini masih digunakan Pak, kalau untuk pengetikan nomor surat terkadang kita pakai mesin tik,” ucap salah satu ASN.

Berikutnya di lantai 11, Ganjar menemui ASN dari Biro Otda dan KS. Lagi-lagi kedatangan Ganjar mengejutkan para pegawai. Bahkan yang sedang berada di toilet bergegas untuk menemuinya.

“Eh ada Pak Ganjar, wah kapan lagi ketemu Pak Gubernur di lantai atas,” ujarnya.

“Sehat selalu Pak!,” seru seorang pegawai saat Ganjar pamitan.