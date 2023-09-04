Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pamit kepada ASN, Ini Pesan Ganjar Pranowo: Titip Jaga Integritas Ya

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |12:31 WIB
Pamit kepada ASN, Ini Pesan Ganjar Pranowo: Titip Jaga Integritas Ya
Ganjar Pranowo bersama ASN Pemprov Jateng (foto: dok ist)
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengejutkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin (4/9/2023). Ganjar yang biasanya berkantor di lantai dua, tiba-tiba mengunjungi satu persatu ruangan biro dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada satu gedung dengan kantornya.

Seusai mengikuti Rapat Tim Pengendalin Inflasi Daerah (TPID) pusat yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, Ganjar langsung menuju ke lantai 12. Lantai itu ditempati Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah dan Dharma Wanita.

“Wah ini lantai paling atas, bagus pemandangannya ya,” ucap Ganjar saat memasuki ruangan.

Salah satu yang menarik perhatian Ganjar di ruangan tersebut adalah keberadaan mesin tik dan disket. Ganjar kagum karena mesin tik tersebut juga masih digunakan.

“Ini masih digunakan Pak, kalau untuk pengetikan nomor surat terkadang kita pakai mesin tik,” ucap salah satu ASN.

Berikutnya di lantai 11, Ganjar menemui ASN dari Biro Otda dan KS. Lagi-lagi kedatangan Ganjar mengejutkan para pegawai. Bahkan yang sedang berada di toilet bergegas untuk menemuinya.

“Eh ada Pak Ganjar, wah kapan lagi ketemu Pak Gubernur di lantai atas,” ujarnya.

“Sehat selalu Pak!,” seru seorang pegawai saat Ganjar pamitan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement