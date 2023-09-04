300 Dalang Pentaskan Lakon Wahyu Keprabon untuk Ganjar Pranowo

KLATEN - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo akan purnatugas sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) pada 5 September 2023. Sebagai ucapan terima kasih kepada Ganjar karena telah memimpin Jateng selama 10 tahun, 300 lebih dalang se-Indonesia mementaskan lakon "Wahyu Keprabon” dalam satu panggung.

Pertunjukan itu berlangsung di Joglo Saestu, Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (2/9/2023) yang mana lokasi tersebut merupakan tempat pagelaran budaya. Kehadiran Ganjar juga sekaligus meresmikan tempat tersebut.

Ketua Forum Komunikasi Seniman Dalang Indonesia, Ki Gondo Wartoyo mengaku bahwa Ganjar selalu memberikan perhatian lebih terhadap kesenian, terutama wayang kulit. Hal itu ditunjukkan dengan adanya kebijakan dan program yang mendukung kemajuan seni budaya, terutama di Jateng.

“Ini pagelaran kolaborasi wayang kulit, wayang orang dan wayang golek. Kami persembahkan sebagai rasa matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Ganjar, yang sudah dua periode menjadi Gubernur,” kata Wartoyo dalam keterangan.

Ia mengatakan sebanyak 300 lebih dalang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Bali, dan Batam, menggelar pertunjukan semalam suntuk, sebagai ungkapan terima kasih, sekaligus mendoakan Ganjar agar diberi kekuatan dalam mengemban tugas selanjutnya. Dalam secara bergantian membawakan alur cerita di atas panggung wayang kulit.

Ia mengatakan, Ganjar telah menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jateng dengan baik. Dia berharap agar para pemimpin juga bisa terus melestarikan kesenian di berbagai masing-masing daerahnya.

“Perhatiannya terhadap seni dan budaya sangat luar biasa. Saat pandemi Covid-19 beliau buat ruang bagi seniman untuk tetap berkarya. Selain itu juga ada bantuan gamelan ke desa dan kelompok seni. Ini luar biasa,” katanya.