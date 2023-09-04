Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

300 Dalang Pentaskan Lakon Wahyu Keprabon untuk Ganjar Pranowo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |19:31 WIB
300 Dalang Pentaskan Lakon Wahyu Keprabon untuk Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo saat menonton lakon Wahyu Keprabon. (Foto: Danandaya AP)
A
A
A

KLATEN - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo akan purnatugas sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) pada 5 September 2023. Sebagai ucapan terima kasih kepada Ganjar karena telah memimpin Jateng selama 10 tahun, 300 lebih dalang se-Indonesia mementaskan lakon "Wahyu Keprabon” dalam satu panggung.

Pertunjukan itu berlangsung di Joglo Saestu, Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (2/9/2023) yang mana lokasi tersebut merupakan tempat pagelaran budaya. Kehadiran Ganjar juga sekaligus meresmikan tempat tersebut.

Ketua Forum Komunikasi Seniman Dalang Indonesia, Ki Gondo Wartoyo mengaku bahwa Ganjar selalu memberikan perhatian lebih terhadap kesenian, terutama wayang kulit. Hal itu ditunjukkan dengan adanya kebijakan dan program yang mendukung kemajuan seni budaya, terutama di Jateng.

“Ini pagelaran kolaborasi wayang kulit, wayang orang dan wayang golek. Kami persembahkan sebagai rasa matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Ganjar, yang sudah dua periode menjadi Gubernur,” kata Wartoyo dalam keterangan.

Ia mengatakan sebanyak 300 lebih dalang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Bali, dan Batam, menggelar pertunjukan semalam suntuk, sebagai ungkapan terima kasih, sekaligus mendoakan Ganjar agar diberi kekuatan dalam mengemban tugas selanjutnya. Dalam secara bergantian membawakan alur cerita di atas panggung wayang kulit.

Ia mengatakan, Ganjar telah menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jateng dengan baik. Dia berharap agar para pemimpin juga bisa terus melestarikan kesenian di berbagai masing-masing daerahnya.

“Perhatiannya terhadap seni dan budaya sangat luar biasa. Saat pandemi Covid-19 beliau buat ruang bagi seniman untuk tetap berkarya. Selain itu juga ada bantuan gamelan ke desa dan kelompok seni. Ini luar biasa,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement