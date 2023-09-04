Para Petani dan Seniman Geruduk Kantor Ganjar, Dibawakan Makanan Kesukaan

SEMARANG - Bakal Calon Presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo kedatangan para petani dari kabupaten/kota di Jawa Tengah. Mereka menyambangi kantor Gubernur Jawa Tengah, dengan membawa hasil tani atau sajian makanan.

Niat kedatangan mereka bertemu Ganjar sebagai acara perpisahan, sebab Ganjar akan purnatugas sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023. Ganjar mengaku senang para petani ini datang membawa salah satu makanan favoritnya yakni empis-empis.

"Ya tentu mereka masak-masakan kesukaan saya. Kalau saya datang ke beberapa tempat umpana yang di sekitar Temanggung, empis-empis masakan cabe yang sangat enak sekali tentunya, itu dibawakan beneran," kata Ganjar, Senin (4/9/2023).

Selain petani yang hadir, para seniman juga nampak datang menemui Ganjar secara bersamaan. Ganjar selama 10 tahun menjabat selalu terjun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan keluh kesah guna mencari solusi bersama.

Ganjar menyampaikan terima kasih atas kerja sama para petani dan seniman di Jawa Tengah sejak periode pertamanya. Ganjar mengaku tak pernah lupa ketika tahun 2013 menjabat dan diperkenalkan pada banyak petani.