Jelang Purnatugas, Ganjar Bisiki Nana Sudjana agar Jateng Bersholawat Jalan Terus

BATANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menghadiri Jateng Bersholawat di Alun-Alun Batang, Jateng, Senin (4/8/2023) malam. Ini menjadi kali yang terakhir bagi Ganjar menghadiri Jateng Bersholawat dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jateng.
Pasalnya, Ganjar akan purnatugas sebagai Gubernur Jateng. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menunjuk Komjen (Purn) Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jateng.
Namun, Ganjar memastikan akan menyampaikan kepada Nana agar Jateng Bersholawat dapat diteruskan.
"Tentu saja nanti saya bisiki beliau (Nana Sudjana) biar Jateng Bersholawat jalan terus," tutur Ganjar dalam sambutannya.
Menurutnya, Nana memiliki kapasitas mumpuni dalam memimpin. Apalagi, rekam jejak Nana telah teruji.
"Beliau permah menjadi polisi, pernah menjadi Irjen, dan kemudian hari ini akan menjabat sebagi Gubernur Jateng sampai dengan Pilgub nanti akhir tahun depan," tutur Ganjar.