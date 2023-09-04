Hadiri Jateng Bersholawat, Siti Atikoh Duduk Berbaur Bersama Warga

BATANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bersama istrinya, Siti Atikoh menghadiri acara Jateng Bersholawat di Alun-Alun Batang, Senin (4/9/2023) malam.
Dari pantauan MPI, mobil dinas yang mengantar Ganjar dan Atikoh tiba di Alun-Alun Batang, Jateng sekitar pukul 20.30 WIB.
Ganjar mengenakan baju koko bewarma putih dan peci hitam. Sementara Atikoh, mengenakan gamis bewarna putih dan jilbab abu-abu.
Setibanya, Ganjar langsung naik ke atas panggung bersama Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf. Sementara Atikoh langsung melipir ke pinggir panggung.
Atikoh menuju tempat duduk wanita bersama warga lainnya. Nampak, Atikoh duduk di lantai berbaur dengan warga lainnya.