Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Hadiri Jateng Bersholawat, Siti Atikoh Duduk Berbaur Bersama Warga

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |23:30 WIB
Hadiri Jateng Bersholawat, Siti Atikoh Duduk Berbaur Bersama Warga
Istri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Siti Atikoh. (Achmad Al Fiqrie)
A
A
A

BATANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bersama istrinya, Siti Atikoh menghadiri acara Jateng Bersholawat di Alun-Alun Batang, Senin (4/9/2023) malam.

Dari pantauan MPI, mobil dinas yang mengantar Ganjar dan Atikoh tiba di Alun-Alun Batang, Jateng sekitar pukul 20.30 WIB.

Ganjar mengenakan baju koko bewarma putih dan peci hitam. Sementara Atikoh, mengenakan gamis bewarna putih dan jilbab abu-abu.

Setibanya, Ganjar langsung naik ke atas panggung bersama Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf. Sementara Atikoh langsung melipir ke pinggir panggung.

Atikoh menuju tempat duduk wanita bersama warga lainnya. Nampak, Atikoh duduk di lantai berbaur dengan warga lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement