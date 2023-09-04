Kebakaran Gunung Arjuno, Titik Api Meluas hingga Empat Wilayah

KOTA BATU - Kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di Gunung Arjuno terus meluas di hari ke-10. Kali ini total ada empat wilayah di kawasan Gunung Arjuno yang areanya terbakar. Titik api dari kini juga disebut muncul dari wilayah Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto.

"Kondisi saat ini api masih belum berhasil dipadamkan secara keseluruhan. Terpantau dua api besar di Gunung Welirang, Cangar, Kabupaten Mojokerto," ucap Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto, saat dikonfirmasi, Senin (4/92/2023).

Titik api disebut Gatot juga sudah merambat ke Kota Batu tepatnya di Sumberbrantas Pos 3 dan Pos 4, sisi barat dan selatan area Giripurno, hingga kawasan Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Bahkan titik api juga terlihat di atas Pos Perizinan Tretes, yang masuk kawasan Kabupaten Mojokerto.

"Vegetasi yang terbakar berupa cemara gunung, ilalang dan semak belukar," kata dia.

Menurutnya, operasi pemadaman api melalui udara dengan metode water bombing atau penyiraman air juga masih berlangsung di hari ketiga ini. Kali ini BPBD Jawa Timur menambah satu lagi pilot untuk memaksimalkan operasi pemadaman melalui udara. Helikopter terbang dari Lapangan Udara (Lanud) Abdul Rachman Saleh, Malang.

"Hari ini telah dilaksanakan penerbangan operasi qater bombing sebanyak 11 kali drop water, dengan jumlah 8.800 liter, mulai pukul 07.30 WIB hingga 12.05 WIB," tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terkait cuaca sekitar Gunung Arjuno, guna kepentingan penerbangan helikopter.

"Kami koordinasi dengan BMKG untuk memberikan informasi cuaca di sekitaran area Gunung Arjuno, untuk cuaca dilaporkan cerah dengan angin cukup landai. Sementara dengan dinas kehutanan akan terus memberikan informasi, terkait hotspot yang akan menjadi target pemadaman," pungkasnya.